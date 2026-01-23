Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επισκέφθηκε τη Γροιλανδία για να εκφράσει τη «μεγάλη υποστήριξη» του δανικού λαού προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, μετά τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της περιοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του και συμφώνησε να διαπραγματευτεί σχετικά με τη Γροιλανδία, η οποία είναι αυτόνομη δανική επικράτεια.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Νούουκ, η Μέτε Φρεντέρικσεν υποδέχθηκε από τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, με τους δύο ηγέτες να αγκαλιάζονται και να περπατούν μαζί στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νούουκ, η Φρεντέρικσεν έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά στον διάδρομο προσγείωσης πριν αποχωρήσουν μαζί οδικώς για το κέντρο της πόλης.

Αργότερα, περπάτησαν στους δρόμους του Νούουκ, συζητώντας για τις εξελίξεις που αφορούν τη σχέση της Γροιλανδίας με τη Δανία και τη διεθνή κοινότητα.

«Είμαι εδώ για να δείξω τη μεγάλη υποστήριξη του λαού της Δανίας προς τους Γροιλανδούς. Αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση», ανέφερε η Φρεντέρικσεν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας.

Η Δανή πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη αποσκοπεί επίσης στην «προετοιμασία της διπλωματικής απάντησης» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, περπατώντας δίπλα στον Νίλσεν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το παρασκήνιο της έντασης με τις ΗΠΑ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τις απειλές του για βίαιη απόκτηση της Γροιλανδίας. Η αλλαγή στάσης ήρθε έπειτα από συνάντηση που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το νησί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες.

Η ευρύτερη στρατηγική της Δανίας στην Αρκτική

Η Φρεντέρικσεν μετέβη στο Νούουκ απευθείας από τις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον Ρούτε. Ο τελευταίος δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι συνεργάζεται στενά με τη Δανή πρωθυπουργό για την ενίσχυση της άμυνας και της αποτροπής στην περιοχή της Αρκτικής.

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει τη δέσμευσή του στην Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι θέμα ολόκληρης της συμμαχίας», ανέφερε η Φρεντέρικσεν σε ανάρτησή της στο Χ, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφία από τη συνάντησή της με τον Ρούτε στις Βρυξέλλες.