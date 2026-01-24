Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι γνωστή και δεν την έχει κρύβει. Ένα νέο «χτύπημα» ήρθε τη νύχτα της Παρασκευής από τον Λευκό Οίκο, μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα social media.

Στην ανάρτηση φαίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια παγωμένη οροσειρά, όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του βρίσκεται ένας πιγκουίνος που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Οι επίσημοι λογαριασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης προχωρούν συχνά σε τέτοιου είδους αναρτήσεις από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε από μόνη της αντιδράσεις για την επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει το αυτόνομο νησί του βασιλείου της Δανίας, αλλά και από την εμφάνιση ενός πιγκουίνου στην εικόνα, με τους χρήστες να τονίζουν ότι οι πιγκουίνοι «δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο».

There are no penguins at the North Pole. pic.twitter.com/W3iF5N3Z4l — Xavi Ruiz (@xruiztru) January 23, 2026