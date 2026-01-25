Οι κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής πλήττονται από πολικούς καιρούς με θερμοκρασίες κάτω από -30 βαθμούς Κελσίου και πυκνό χιόνι, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα.

Περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, ενώ σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ψύχος στη Νέα Υόρκη, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω κινδύνων από πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων, καθώς και από τους παγωμένους ανέμους που εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Καιρό Γροιλανδίας βιώνουν οι ΗΠΑ καθώς το πολικό ψύχος και τα πρωτόγνωρα κύματα χιονοκαταιγίδων που σαρώνουν δεκάδες πολιτείες, προκαλούν σημαντικά προβλήματα στη χώρα.

Πολικό ψύχος και σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττουν τις κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μετατρέποντάς τες σε ένα παγωμένο τοπίο που θυμίζει Βόρειο Πόλο.

A spectacular natural phenomenon called freezing sea spray or freezing sea spray occurs on rocks and slopes overlooking the sea (such as the Atlantic Ocean beaches in Brooklyn, Coney Island, Rockaway, or even the coastal areas of Hudson River if they are open to a relatively open… pic.twitter.com/HHdlW5TzxZ — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) January 24, 2026

Οι θερμοκρασίες έχουν υποχωρήσει πάνω από 30 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ενώ πυκνό χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Οι μετακινήσεις έχουν σχεδόν παραλύσει, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Ήδη τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, ενώ εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αφήνουν στο σκοτάδι και την παγωνιά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις να παραμένουν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ σημειώνονται δεκάδες τροχαία ατυχήματα λόγω του πάγου. Ακόμα και τα λεωφορεία έχουν περιορίσει ή τροποποιήσει τα δρομολόγιά τους.

Μείνετε στα σπίτια σας

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας για πεσμένα δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης στους δρόμους. Οι παγωμένοι άνεμοι, σε συνδυασμό με τις πολικές θερμοκρασίες, εντείνουν δραματικά την αίσθηση του ψύχους, καθιστώντας κάθε μετακίνηση επικίνδυνη.

AVANZA LA TORMENTA INVERNAL EN NUEVA YORK Un potente temporal de nieve azota desde la madrugada del domingo #NewYork y el área triestatal, con previsiones de empeoramiento a lo largo del día y más acumulaciones de #nieve.#NY #USA #NewYork #Storm pic.twitter.com/DIDh0ppNfR — MarioMoray.TV (@MarioMorayTV) January 25, 2026

Ανάμεσα στις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκονται το Μισισίπι, η Λουιζιάνα και το Τέξας. Πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Νέα Υόρκη αναμένεται να δεχθεί έως και 30 εκατοστά χιονιού μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, μέτρο που υιοθετούν και άλλες πολιτείες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, πλήττοντας και πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη.

Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern τουλάχιστον 37 πολιτείες

Το αρκτικό ψύχος έχει κυριεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήδη έχουμε πολλά εκατοστά χιόνι στο Νάσβιλ και μπορεί να ξεπεράσει τα 15 εκατοστά μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα», ανέφερε ρεπορτάζ του CBS, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στη χιονόπτωση ολόκληρης της σεζόν.

Από το Κολοράντο και το Νέο Μεξικό έως το Τέξας, το Τενεσί και το Μέιν, οι κάτοικοι ξύπνησαν σε ένα απέραντο, παγωμένο λευκό τοπίο. Όπως μεταδίδει το FOX News, για πολλές περιοχές θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ημέρα για να υπάρξει κάποια βελτίωση των συνθηκών.

Πρωτόγνωρο φαινόμενο

«Τη νύχτα μπορούσες να ακούσεις το χιονόνερο να χτυπά τους τοίχους του κτηρίου μας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί το χιόνι που πέφτει δεν είναι το παραδοσιακό χιόνι», ανέφερε μετεωρολόγος του CNN, περιγράφοντας το πρωτόγνωρο φαινόμενο.

Η χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τουλάχιστον 37 πολιτείες με χιόνι, παγωμένο αέρα και καταιγίδες, αφήνοντας πίσω της παγωμένα πάντα. Πάνω από 200 εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται σε συναγερμό, σε μια κατάσταση που έχει να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα επηρεάσουν ακόμη και την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό κύμα κακοκαιρίας», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 από τις 17 πολιτείες που ζήτησαν ομοσπονδιακή βοήθεια. Ακόμα και ο Λευκός Οίκος έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα χιονιού, καθώς η κακοκαιρία δείχνει τη δύναμή της.

Στη Νέα Υόρκη, η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών, με κατοίκους να εντοπίζονται νεκροί σε Μανχάταν και Μπρούκλιν. Ωστόσο, κάποιοι τολμηροί δεν πτοήθηκαν, βγαίνοντας για τζόγκινγκ στο Central Park, όπου η θερμοκρασία έπεσε στους -11 βαθμούς Κελσίου.