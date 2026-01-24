Πάνω από 150 εκατομμύρια πολίτες σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ επηρεάζονται από κύμα πολικού ψύχους με θερμοκρασίες που φτάνουν έως -27 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη έφθασε τους -23 βαθμούς, ενώ στο Σικάγο υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου.

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ακραίο κρύο και χιονοθύελλα, με τις Αρχές να προειδοποιούν για χιόνι και πάγο έκτασης άνω των 3.000 χιλιομέτρων, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία.

Κύμα πολικού ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας περισσότερους από 150 εκατομμύρια πολίτες σε 40 πολιτείες. Οι θερμοκρασίες καταγράφουν ιστορικά χαμηλά, με τη Νέα Υόρκη να αγγίζει τους -23 βαθμούς Κελσίου και το Σικάγο να βυθίζεται στους -27.

Περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλες και ακραίο ψύχος. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα επεκταθεί σε μήκος άνω των 3.000 χιλιομέτρων, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία.

Ήδη, έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, αφήνοντας περίπου 24.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι κυβερνήτες τουλάχιστον 16 πολιτειών έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν θέσει σε ετοιμότητα μονάδες της Εθνοφρουράς.

Περισσότερες από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο που δείχνουν ακόμα και μακαρόνια να παγώνουν στον αέρα. Οι κάτοικοι σπεύδουν να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, αδειάζοντας τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, καθώς το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ενταθεί.

«Οι χειρότερες 10 ημέρες των τελευταίων 40 ετών»

Σε δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), οι ειδικοί προειδοποιούν για «πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» και «πολικές θερμοκρασίες με επικίνδυνα ψυχρές ριπές ανέμου». Η χιονοθύελλα χαρακτηρίζεται «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας».

Το εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας, που ξεκίνησε από τα νότια και επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό λόγω της έκτασης και της διάρκειάς του. Σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather, περισσότεροι από 235 εκατομμύρια άνθρωποι σε περίπου 40 πολιτείες βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις.

Στη Μινεσότα, το θερμόμετρο έπεσε στους -29°C, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες όπως μακαρόνια που παγώνουν σχεδόν αμέσως μόλις εκτεθούν στον αέρα — ένα φαινόμενο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, αποτυπώνοντας την ένταση του ψύχους.

Προειδοποίηση από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης καλούνται να προετοιμαστούν για «συνθήκες σχεδόν χιονοθύελλας», όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου. Η ορατότητα αναμένεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ η πόλη μπορεί να δεχθεί πάνω από 20 εκατοστά χιονιού.

«Οι άνεμοι θα φτάνουν σε ταχύτητες έως και 56 χιλιομέτρων την ώρα», ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι οι Νεοϋορκέζοι θα αντιμετωπίσουν «ολική ομίχλη ή σχεδόν χιονοθύελλα». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι παγωμένες θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα.

«Ειλικρινά, θα είναι πιο κρύο από οποιαδήποτε άλλη παρατεταμένη περίοδο που έχει βιώσει η Νέα Υόρκη τα τελευταία οκτώ χρόνια», τόνισε ο Μαμντάνι.

