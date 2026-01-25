Πάνω από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ ενόψει σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που θα πλήξει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δώδεκα πολιτείες, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία, που περιλαμβάνει χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετό, αναμένεται να επηρεάσει τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Έντονες διακοπές ηλεκτροδότησης προκαλούνται ήδη σε περιοχές του Τέξας και της Λουιζιάνα λόγω των καιρικών φαινομένων.

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Σάββατο στις ΗΠΑ ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που προβλέπεται να σαρώσει μεγάλο τμήμα της χώρας, απειλώντας να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις και προκαλώντας ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης δυτικότερα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός θα σαρώσουν τα 2/3 των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Puking snow here in Tulsa, Oklahoma￼ pic.twitter.com/gsgTqsLLZR — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 25, 2026

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με (τις αρχές σε) όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης διογκώνονται, καθώς πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

As of 11:40pm there is about 5” of snow and sleet on the ground in the south part of Norman. Very fine and powdery snow falling that is causing the ground to sparkle due to how cold it is! This may actually be some of the “coldest” snow i’ve ever experienced. #okwx @NWSNorman pic.twitter.com/hg2CcgHsPo — Shaun Laurinaitis (@Laurinaitiswx) January 25, 2026

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές του νότου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάλεσε τους Αμερικανούς να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα φέρει εκτενή και έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Προβλέπει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 4.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες Σάββατο και άλλες 9.000 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους.