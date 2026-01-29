«Εχω επιβιώσει από πόλεμο και σίγουρα θα επιβιώσω από τον εκφοβισμό» τόνισε ατάραχη η σομαλικής καταγωγής Δημοκρατική βουλευτής από τη Μινεσότα Ιλχάν Ομάρ – εξέχον στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ – λίγο μετά τη χθεσινή επίθεση με άγνωστη ουσία, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο δημαρχείο τής εν βρασμώ Μινεάπολης. Καταδεικνύοντας την τοξική πόλωση και την επικίνδυνα κλιμακούμενη πολιτική βία στις ΗΠΑ, η επίθεση – την οποία ο αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο δεν καταδίκασε, αλλά αμφισβήτησε με αβάσιμες υπόνοιες ότι ήταν στημένη, οξύνοντας εκ νέου τα τεταμένα πνεύματα – έγινε όταν η Ιλχάν Ομάρ στηλίτευε την αιματηρή βία στη Μινεσότα, ζητώντας τη διάλυση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και την απομάκρυνση της MAGA υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Να παραιτηθείς εσύ» ακούστηκε να λέει ένας λευκός άνδρας που καθόταν στην μπροστινή σειρά, ο οποίος πλησίασε το βήμα και εκτόξευσε πάνω της ένα υγρό «με σύριγγα», όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Ομάρ, διαβεβαιώνοντας ότι η Δημοκρατική βουλευτής είναι καλά στη υγεία της. Δύσοσμο, το υγρό μύριζε έντονα ξίδι ή αμμωνία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – ένας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι προκάλεσε «μικρό ερεθισμό στο λαιμό». Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση τρίτου βαθμού. Πρόκειται για τον 55χρονο Αντονι Τζ. Κζμίερτσακ, κάτοικο Μινεάπολης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα κίνητρά του, όπως και η ουσία που χρησιμοποίησε, αποτελούσαν μέχρι χθες το βράδυ αντικείμενο έρευνας. Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, ο δράστης είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιεχόμενο κατά της βουλευτού των Δημοκρατικών και από τον Σεπτέμβριο, μετά τη δολοφονία του MAGA «ινφλουένσερ» Τσάρλι Κερκ, είχε αλλάξει διαδοχικά την εικόνα του προφίλ του με φωτογραφίες του Τραμπ και της χήρας του Κέρκ, Ερικα, αγκαλιά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Απτόητη από την επίθεση, η Ιλχάν Ομάρ συνέχισε την ομιλία της στο δημαρχείο της Μινεσότα, γράφοντας αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν πρόκειται να αφήσω τους τραμπούκους να νικήσουν». Το μήνυμα ήταν σαφές. Κόντρα στη διακομματική στήριξη στη Δημοκρατική βουλευτή και στην καταδίκη της πολιτικής βίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε με δηλώσεις στο δίκτυο ABC την Ομάρ «απατεώνισσα», υποστηρίζοντας χωρίς στοιχεία ότι «πιθανότατα έβαλε κάποιον να την ψεκάσει». Λίγες ώρες πριν, είχε κλιμακώσει τη ρητορική του εναντίον της σε προεκλογική ομιλία στην Αϊοβα, ανακοινώνοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά την Ομάρ για αθέμιτο πλουτισμό, στο φόντο της στοχοποίησης της δημοκρατικής ηγεσίας στη Μινεσότα και της τοπικής σομαλικής κοινότητας στη βόρεια Πολιτεία, όπου η αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ έχει πλέον βαφτεί με το αίμα δύο αμερικανών πολιτών.

Χθες, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δύο μέλη της Συνοριοφυλακής, που βάσει προκαταρκτικής έρευνας ευθύνονται για τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι το περασμένο Σάββατο. Δεν κατονομάστηκαν, ενόσω ο αμερικανός πρόεδρος άλλαζε και πάλι τόνο, περνώντας από την επικοινωνιακή αποκλιμάκωση στην απειλή νέας κλιμάκωσης, με την προειδοποίηση στον Δημοκρατικό δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ότι αφού δεν αλλάζει την πολιτική του για το άσυλο, «ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ!».