Δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις στη Μινεσότα κλείνουν σήμερα στο πλαίσιο «γενικής απεργίας» διαμαρτυρίας κατά της αυξημένης παρουσίας πρακτόρων της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Περισσότερα από 300 μπαρ, εστιατόρια, μουσεία και καταστήματα κλείνουν, ενώ τα σχολεία δεν κλείνουν, αλλά ορισμένα στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ προσφέρουν εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το σύνθημα «Έξω η ICE» ήταν εμφανές σε φέιγ βολάν, μαζί με το μήνυμα «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια», ως ένδειξη διαμαρτυρίας στους δρόμους της χιονισμένης πόλης.

Δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μινεσότα αναμένεται να κατεβάσουν ρολά σήμερα, στο πλαίσιο μιας γενικής απεργίας που οργανώνουν θρησκευτικοί ηγέτες και συνδικάτα. Η κινητοποίηση αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στους δρόμους της Μινεάπολης.

«Έξω η ICE» ήταν το σύνθημα που εμφανιζόταν στα φυλλάδια στις πόρτες των επιχειρήσεων, σε μια παγωμένη και χιονισμένη ημέρα στη Μινεάπολη. Το μήνυμα των διοργανωτών ήταν σαφές: «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια».

Περισσότερα από 300 μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune. Τα σχολεία δεν συμμετέχουν στην απεργία, ωστόσο ορισμένα στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ δίνουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τη σημερινή ημέρα.

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μινεάπολης

Το απόγευμα, τοπική ώρα, έχει προγραμματιστεί πορεία στο κέντρο της πόλης, ως διαμαρτυρία για την παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επιχείρηση της ICE ως «εισβολή».

Ένταση μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ

Η ένταση στη Μινεσότα κορυφώθηκε μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου. Διαδηλωτές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης ότι ο αστυνομικός ενήργησε σε νόμιμη άμυνα.

Αντιδράσεις για τη σύλληψη 5χρονου παιδιού

Από την Πέμπτη, τα πρωτοσέλιδα απασχολεί η υπόθεση του 5χρονου Λίαμ Ράμος, ο οποίος φωτογραφήθηκε φοβισμένος, φορώντας σκουφάκι και σακίδιο, δίπλα σε μαυροντυμένο πράκτορα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η ICE πήρε το παιδί επειδή ο πατέρας του, «παράτυπος μετανάστης» σύμφωνα με τις αρχές, διέφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη.

Η σχολική περιφέρεια του παιδιού ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά στο σπίτι της οικογένειας. «Ένας άλλος ενήλικος (…) παρακάλεσε τους πράκτορες να τον αφήσουν να φροντίσει το παιδί, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε», σημείωσε. Η οικογένεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «τηρεί τους αμερικανικούς νόμους και το αίτημα ασύλου της βρίσκεται υπό εξέταση. Δεν υπάρχει καμία εντολή απέλασης».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πατέρας συνελήφθη και κρατείται μαζί με τον γιο του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.