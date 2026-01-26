Ο πρόεδρος Donald Trump και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Tim Walz είχαν μια «παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία.

Ο πρόεδρος συμφώνησε να εξετάσει τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα.

Στόχος της συνεργασίας είναι η πιο συντονισμένη δράση της ομοσπονδιακής και της πολιτειακής κυβέρνησης στην επιβολή της μετανάστευσης όσον αφορά «βίαιους εγκληματίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ορισμένων ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του κυβερνήτη Τιμ Γουόλτζ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και του κυβερνήτη πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων για την επιθετική μεταναστευτική επιχείρηση στην πολιτεία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συνομιλία ήταν «παραγωγική» και ο Τραμπ «συμφώνησε να εξετάσει τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα», καθώς και να συνεργαστεί πιο συντονισμένα με τις πολιτειακές αρχές για την επιβολή της νομοθεσίας σε υποθέσεις βίαιων εγκλημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Επιπλέον, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να συζητήσει με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με το «να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα θα μπορέσει να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα, όπως προβλέπεται», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Χιούγκο Λόουελ, η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει έντονη δημόσια κριτική για την επιχείρηση «Operation Metro Surge». Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο ομοσπονδιακός δικαστής να αποφανθεί ακόμη και σήμερα ότι η επιχείρηση αυτή ήταν παράνομη.

Αντιπαράθεση για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση Άλεξ Πρέτι

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσπαθεί να ανατρέψει δικαστική εντολή που εκδόθηκε το Σάββατο και απαιτεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες να διατηρήσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι.

Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε μετά από αίτημα του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα και της Εισαγγελίας της κομητείας Χένεπιν, οι οποίες κατηγόρησαν τις ομοσπονδιακές αρχές ότι παρεμπόδισαν τις προσπάθειές τους να ερευνήσουν τον θάνατο του Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Το υπουργείο υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι αρχές της πολιτείας «δεν απέδειξαν πως θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη εάν δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή», επισημαίνοντας ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες «είναι ήδη υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία βάσει των δικών τους πολιτικών».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το FBI έχει συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος «με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες» και τα έχει αποθηκεύσει σε ασφαλή χώρο στο γραφείο του στη Μινεάπολη. Παράλληλα, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων έχει διατηρήσει όλα τα σχετικά βίντεο από κάμερες σώματος για περίοδο 75 ετών.

Το υπουργείο τονίζει επίσης ότι οι πολιτειακές αρχές της Μινεσότα και της Μινεάπολης δεν έχουν δικαίωμα να υπαγορεύουν στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τον τρόπο διαχείρισης των αποδεικτικών στοιχείων, «ιδίως όταν πρόκειται για περιστατικά που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας».

Πηγή: Guardian