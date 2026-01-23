Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών μετά από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Η ICE διεξάγει επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολιτεία Μινεσότα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, από πράκτορα της υπηρεσίας στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Παρά τις επικρίσεις από τη δημοκρατική αντιπολίτευση, ο Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε στη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και δήλωσε ότι επιδιώκει να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν ένα πεντάχρονο αγόρι έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως θέλει να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη.

Η ICE πραγματοποιεί εδώ και εβδομάδες εκτεταμένη επιχείρηση στη Μινεσότα. Κατά τη διάρκειά της, στις 7 Ιανουαρίου, σκοτώθηκε η 37χρονη Αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας, γεγονός που πυροδότησε ένταση και αντιδράσεις.

Ενώ η δημοκρατική αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι υποδαύλισε την κρίση υπερασπιζόμενος τον αστυνομικό που σκότωσε τη μητέρα τριών παιδιών, ο Βανς επισκέφθηκε τη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και να «ρίξει τη θερμοκρασία», όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», δήλωσε απευθυνόμενος στους κατοίκους που διαμαρτύρονται καθημερινά, «αλλά κάντε το ειρηνικά».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφία του μικρού αγοριού, το οποίο οδηγήθηκε –όπως ανέφεραν– σε κέντρο κράτησης στο Τέξας από την ICE. Στη φωτογραφία, που ανήκει στο σχολείο του παιδιού, το αγόρι εμφανίζεται σκυθρωπό, φορώντας μπλε σκούφο με λευκά αυτιά λαγού, ενώ πίσω του διακρίνεται αστυνομικός ντυμένος στα μαύρα.

JUST IN: Columbia Heights Public Schools says a 5-year-old student was detained by ICE. According to school officials, agents approached him in his driveway and then used him as “bait” to knock on his door and see if anyone else was home. Photo: Columbia Heights Public Schools pic.twitter.com/0X8TrP9w6Y — Emily Ness (@emilynesstv) January 22, 2026

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Ο Βανς επιβεβαίωσε ότι η ICE ανέλαβε τη φροντίδα του παιδιού, καθώς ο πατέρας του –τον οποίο χαρακτήρισε παράτυπο μετανάστη– τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τη σύλληψη. «Μονολόγησα ‘ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;’», είπε, προσθέτοντας όμως ότι αργότερα θεώρησε πως η υπηρεσία δεν είχε άλλη επιλογή. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» διερωτήθηκε.

Ο αντιπρόεδρος επέρριψε εκ νέου την ευθύνη για τα επεισόδια στη Μινεσότα στην έλλειψη συνεργασίας των τοπικών αρχών, οι οποίες, όπως είπε, δεν «προστατεύουν» τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η πολιτεία, που παραδοσιακά στηρίζει τους Δημοκρατικούς, έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τρεις διαδηλωτές υπό κράτηση

«Μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς χάος, αλλά αυτό απαιτεί πραγματική συνεργασία των πολιτειακών και τοπικών αρχών», τόνισε ο Βανς.

Την Κυριακή, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε εκκλησία στη Σεντ Πολ, θεωρώντας εσφαλμένα ότι ο πάστορας ήταν υποδιευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE. Την Πέμπτη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δημοσιοποίησαν μέσω X βίντεο από τις συλλήψεις τριών διαδηλωτών: της δικηγόρου Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ και δύο ακόμη ατόμων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι «παρακώλυσαν» την άσκηση της «θρησκείας» των πιστών, σύμφωνα με την κ. Νόεμ. Η Άρμστρονγκ, σε συνέντευξή της στο CNN, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «να μεταμορφώσει ειρηνική και μη βίαιη διαδήλωση σε έγκλημα».

Βάσει βίντεο από τα γεγονότα, διαδηλωτές και δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή ότι ο αστυνομικός που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

«Ασφαλώς κάνουμε έρευνα για τα πυρά εναντίον της Ρενέ Γκουντ», δήλωσε ο Βανς, «αλλά κατά τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα του κόσμου». Πρόσθεσε ότι αν αποδειχθεί παρατυπία, «θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις».

Στις 8 Ιανουαρίου, ο Βανς είχε δηλώσει πως ο αστυνομικός που πυροβόλησε τη Γκουντ «έχαιρε απόλυτης ασυλίας».

Η πολιτεία Μινεσότα έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη να σταματήσει την επιχείρηση της ICE. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.