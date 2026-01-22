Πράκτορες της ICE συνέλαβαν ένα 5χρονο αγόρι, τον Λίαμ Ράμος, και τον πατέρα του στη Μινεσότα ενώ επέστρεφαν μαζί από το σχολείο.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς.

Ο Λίαμ είναι το τέταρτο παιδί της σχολικής περιφέρειας που έχει συλληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο πλαίσιο της έντονης επιβολής του νόμου μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύλληψη 5χρονου παιδιού στη Μινεσότα από πράκτορες της ICE έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αγόρι, που επέστρεφε από το σχολείο μαζί με τον πατέρα του, οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους της σχολικής περιφέρειας. Πρόκειται για το τέταρτο παιδί που συλλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο μικρός Λίαμ Ράμος, μαθητής νηπιαγωγείου, συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του στην είσοδο του σπιτιού τους, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας Κολούμπια Χάιτς. Ο Λίαμ, που μόλις είχε κλείσει τα πέντε του χρόνια, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στο πλαίσιο της αυξημένης επιβολής του νόμου από την κυβέρνηση Τραμπ.

JUST IN: Columbia Heights Public Schools says a 5-year-old student was detained by ICE. According to school officials, agents approached him in his driveway and then used him as “bait” to knock on his door and see if anyone else was home. Photo: Columbia Heights Public Schools pic.twitter.com/0X8TrP9w6Y — Emily Ness (@emilynesstv) January 22, 2026

Η διευθύντρια Ζένα Στένβικ ανέφερε ότι ο πατέρας και ο γιος μόλις είχαν φτάσει στο σπίτι τους όταν συνελήφθησαν. Όπως είπε, έσπευσε στο σημείο αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο και του ζήτησε να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού, «προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποιος άλλος μέσα – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας άλλος ενήλικας ζήτησε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού ώστε να αποφευχθεί η κράτησή του, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα και διαπίστωσε ότι ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν εξαφανιστεί.

Η νομική πλευρά της υπόθεσης

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Προκός, δήλωσε ότι η οικογένεια έχει ενεργή αίτηση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πατέρας και γιος εισήλθαν στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο εισόδου. «Η οικογένεια έκανε ό,τι ακριβώς προβλέπουν οι κανόνες», ανέφερε. «Δεν εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Δεν είναι εγκληματίες».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εντολή απέλασης εις βάρος τους και εκτίμησε ότι πατέρας και γιος κρατούνται μαζί στο κέντρο κράτησης.

Η Στένβικ διερωτήθηκε: «Γιατί να συλληφθεί ένα πεντάχρονο παιδί; Δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι αυτό το παιδί θεωρείται βίαιος εγκληματίας».

Η απάντηση της ICE

Η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, υποστήριξε ότι η ICE πραγματοποίησε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». Σύμφωνα με τη δήλωσή της, «η ICE δεν στόχευσε παιδί», υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας «διέφυγε πεζός εγκαταλείποντας το παιδί του».

Η ΜακΛάφλιν πρόσθεσε ότι, «για την ασφάλεια του παιδιού, ένας πράκτορας παρέμεινε μαζί του, ενώ οι υπόλοιποι συνέλαβαν τον πατέρα». Εξήγησε επίσης πως οι γονείς ερωτώνται αν επιθυμούν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή αν επιθυμούν να τα αναλάβει ασφαλές πρόσωπο που ορίζουν οι ίδιοι.

Αντιδράσεις από το σχολείο

Η δασκάλα του Λίαμ εξέφρασε σοκ για τη σύλληψή του, λέγοντας: «Ο Λίαμ είναι ένας φωτεινός και χαρούμενος μαθητής. Είναι ευγενικός και γεμάτος αγάπη, και οι συμμαθητές του τον έχουν ήδη επιθυμήσει πίσω». Τόνισε ότι το μόνο που θέλει είναι να επιστρέψει ασφαλής.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνέντευξη Τύπου, η Στένβικ επισήμανε ότι οι συλλήψεις και η διαρκής παρουσία της ICE έχουν προκαλέσει σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. «Τα παιδιά μας είναι τραυματισμένα. Το αίσθημα ασφάλειας στην κοινότητά μας έχει κλονιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Οι σχολικές αρχές αναφέρουν ότι πολλές οικογένειες φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους λόγω της παρουσίας των πρακτόρων. «Ο ρόλος μας είναι να εκπαιδεύουμε τα παιδιά», σημείωσε η Στένβικ. «Τώρα όμως προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια. Είναι παιδιά, όχι εγκληματίες».