Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη τη Μινεάπολη, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, μετά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η δράση τους. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών και πολίτη των ΗΠΑ.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς σχολικές αρχές σε προάστιο της πόλης κατήγγειλαν ότι πράκτορες της ICE συνέλαβαν ένα αγόρι 5 ετών. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επιπλέον τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε διαμαρτυρία μέσα σε εκκλησία του Σεντ Πολ.

Η Μινεάπολη βρίσκεται σε καθεστώς αναβρασμού, με βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς να πραγματοποιούν ελέγχους στους δρόμους, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν επικίνδυνους παραβάτες μεταναστευτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παγιδευτεί και πολίτες χωρίς παραβατικό παρελθόν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μαζικές διαδηλώσεις και περιπολίες κατοίκων.

Στο προάστιο Columbia Heights, οι σχολικές αρχές δήλωσαν ότι πράκτορες μετανάστευσης έχουν συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά τον τελευταίο μήνα, μεταξύ αυτών και ένα πεντάχρονο αγόρι. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο στόχος ήταν ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος διέφυγε, αφήνοντάς το πίσω.

Η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι γονείς που συλλαμβάνονται από την ICE ερωτώνται αν επιθυμούν τα παιδιά τους να παραμείνουν με κάποιο πρόσωπο που υποδεικνύουν ή να μεταφερθούν μαζί τους. Δεν σχολίασε, ωστόσο, τις καταγγελίες για σύλληψη άλλων τριών παιδιών.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο ατόμων για τη διαμαρτυρία σε εκκλησία του Σεντ Πολ, ενώ ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ένας από τους διοργανωτές κατηγορείται για παραβίαση ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει την παρεμπόδιση λειτουργίας θρησκευτικών χώρων.

Ο Βανς έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην υπεράσπιση της ενέργειας της ICE στη Μινεσότα. Λιγότερο από 24 ώρες μετά τον θάνατο της Γκουντ, εμφανίστηκε στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, υπερασπιζόμενος τον πράκτορα που πυροβόλησε και αποδίδοντας ευθύνη στο θύμα. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό πολιτική δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ακόμη και μεταξύ Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, η στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση φαίνεται να προκαλεί επιφυλάξεις, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης, έχοντας αναπτύξει περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην περιοχή της Μινεάπολης, στην οποία πραγματοποιείται η μεγαλύτερη επιχείρηση μετανάστευσης στην ιστορία της υπηρεσίας.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η επιχείρηση συνδέεται με καταγγελίες απάτης σε μέλη της κοινότητας Σομαλών Αμερικανών, ενώ έχει προβεί σε προσβλητικές δηλώσεις για τους μετανάστες, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για χαλαρή μεταναστευτική πολιτική.

Η επίσκεψη Βανς και οι τοπικές αντιδράσεις

Σε ομιλία του στο Τολέντο του Οχάιο, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μινεάπολη, ο Βανς κατηγόρησε τους διαδηλωτές για την ένταση στην πόλη, δηλώνοντας: “Αν θέλετε να μειωθεί το χάος στη Μινεάπολη, σταματήστε να πολεμάτε την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας”.

Ο αντιπρόεδρος πρόκειται να συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τοπικούς αξιωματούχους και πολίτες, με θέμα την αποκατάσταση της τάξης στη Μινεσότα, καθώς και να συναντηθεί με πράκτορες της ICE σε συμβολική ένδειξη στήριξης. Θα συζητήσει επίσης τη δέσμευση του Τραμπ να διακόψει τη χρηματοδότηση των λεγόμενων πόλεων-καταφυγίων από την 1η Φεβρουαρίου.