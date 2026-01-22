Οι υπηρεσίες μετανάστευσης των ΗΠΑ συνέλαβαν στη Μινεάπολη τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, μεταξύ αυτών ένα 5χρονο, σύμφωνα με αξιωματούχους της τοπικής σχολικής περιφέρειας.

Η σύλληψη αυτή προκαλεί ανησυχίες για τις τακτικές των ομοσπονδιακών πράκτορων στην καταστολή της μετανάστευσης, η οποία προωθείται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον 3.000 πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη, με τον Τραμπ να περιγράφει την επιχείρηση ως «μάχη» για την εκδίωξη βίαιων εγκληματιών.

Η διευθύντρια της σχολικής περιφέρειας Κολούμπια Χάιτς, Ζίνα Στένβικ, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του 5χρονου, αναρωτώμενη: «Γιατί να συλλάβουν έναν 5χρονο; Μη μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας».

JUST IN: Columbia Heights Public Schools says a 5-year-old student was detained by ICE. According to school officials, agents approached him in his driveway and then used him as “bait” to knock on his door and see if anyone else was home. Photo: Columbia Heights Public Schools pic.twitter.com/0X8TrP9w6Y — Emily Ness (@emilynesstv) January 22, 2026

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια Μακλάφλιν, αρνήθηκε ότι το παιδί αποτελούσε στόχο. «Η ICE δεν στόχευε ένα παιδί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την ίδια, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων πραγματοποιούσε επιχείρηση για τη σύλληψη του παράτυπου μετανάστη Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αρίας, ο οποίος τράπηκε σε φυγή αφήνοντας πίσω του το παιδί.

«Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του ενώ οι άλλοι συνέλαβαν τον Κονέχο Αρίας», πρόσθεσε η Μακλάφλιν. Όπως υποστήριξε, οι γονείς που στοχοποιούνται σε επιχειρήσεις της υπηρεσίας ερωτώνται εάν επιθυμούν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αναθέσουν σε πρόσωπο της επιλογής τους.

Το υπουργείο δεν σχολίασε τις πληροφορίες της σχολικής περιφέρειας ότι ενδέχεται να έχουν συλληφθεί και άλλα παιδιά.

Πολλαπλές συλλήψεις ανηλίκων

Σύμφωνα με τη Στένβικ, ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, λίγο μετά την παραλαβή του από το νηπιαγωγείο, έξω από το σπίτι τους. Την ίδια ημέρα, ένας 17χρονος μαθητής λυκείου συνελήφθη από ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες καθ’ οδόν προς το σχολείο, χωρίς την παρουσία των γονιών του.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, μια 10χρονη μαθήτρια συνελήφθη ενώ πήγαινε στο δημοτικό και παραμένει, μαζί με τη μητέρα της, σε κέντρο κράτησης στο Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, άλλη μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου συνελήφθη με τη μητέρα της μέσα στο διαμέρισμά τους από πράκτορες της ICE.