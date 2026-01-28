Η έμπορος τέχνης της Νέας Υόρκης που διαμόρφωσε καθοριστικά την πρόσληψη της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μάριαν Γκούντμαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών στο Λος Αντζελες. Ιδρύτρια της Marian Goodman Gallery το 1977, λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη, συστήνοντας στο αμερικανικό κοινό καλλιτέχνες όπως οι Ανσελμ Κίφερ και Γκέρχαρντ Ρίχτερ, ενώ παράλληλα υποστήριξε πρακτικές πέρα από τη ζωγραφική, από τη φωτογραφία του Καναδού Τζεφ Γουόλ και τον κινηματογράφο της Βελγίδας Σαντάλ Ακερμαν έως την εννοιολογική σάτιρα του Μαουρίτσιο Κατελάν.

Αφοσιωμένη στους καλλιτέχνες η Μάριαν Γκούντμαν έδινε προτεραιότητα στις μουσειακές συλλογές έναντι στις ιδιωτικές και συνεργάστηκε στενά με θεσμούς όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η μικροκαμωμένη ακάματη γκαλερίστα με τα χαρακτηριστικά κόκκινα γυαλιά καταγόταν από οικογένεια ούγγρων μεταναστών, ξεκίνησε από τις εκδόσεις Multiples Inc. τη δεκαετία του 1960 και, μετά το καθοριστικό ταξίδι της στην Documenta του Κάσελ, έστρεψε το βλέμμα της στη μεταπολεμική γερμανική τέχνη. Παρέμεινε ενεργή μέχρι πρόσφατα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της γκαλερί με την προαγωγή συνεργατών σε εταίρους και τη μετεγκατάστασή της στην Τραϊμπέκα αφήνοντας μια πλούσια κληρονομιά στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο της τέχνης.