Δέσμη εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Αττικής κατέθεσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος προς τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης. Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η πρόθεση εφαρμογής καθολικού χρονικού περιορισμού στη διέλευση φορτηγών οχημάτων στον άξονα του Κηφισού κατά το διάστημα 07:00-10:00 εγείρει σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας της αγοράς και ομαλής τροφοδοσίας της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Αντί του αποκλεισμού, προτείνει έξι παρεμβάσεις με στόχο τη διασφάλιση της κυκλοφορίας χωρίς την υπονόμευση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως η χρήση αποκλειστικά της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τα φορτηγά στον Κηφισό κατά το διάστημα 07:00-10:00, αλλά και ο σχεδιασμός προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων για την προμήθεια mini vans νέας τεχνολογίας και την ανάπτυξη οργανωμένων σχημάτων μεταφοράς εργαζομένων από κεντρικά σημεία, με στόχο τη μείωση της χρήσης Ι.Χ. και τη συνολική αποφόρτιση του οδικού δικτύου.

Αυστηρότερους ελέγχους ζητεί η Ελλάδα

Αυστηρότερους και καλύτερα συντονισμένους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα κατά το πρώτο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας υπό την κυπριακή προεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Οι έλεγχοι συνδέονται άμεσα με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και με τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των βιολογικών προϊόντων, όπου από την ελληνική πλευρά επισημάνθηκε η ανάγκη για σαφείς, εφαρμόσιμους και ρεαλιστικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι παραγωγοί και οι αρμόδιες Αρχές.

Τράπεζες: διπλή αναβάθμιση

Από σταθερές σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές (outlook) των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς ο S&P Global Ratings. Οι αξιολογήσεις των τριών εξεταζόμενων από τον οίκο τραπεζών έμειναν σταθερές στο BBB- για την Eurobank και την ΕΤΕ, ενώ η Πειραιώς βρίσκεται ένα «σκαλοπάτι» χαμηλότερα, στο ΒΒ+. Η αναβάθμιση των προοπτικών και των τριών τραπεζών αιτιολογείται από τον S&P με βάση την πρόβλεψη του οίκου για οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία συνδυάζεται με την σταθερή ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν βελτιώσει την κεφαλαιακή τους θέση και την ανθεκτικότητά τους, επιτρέποντάς τους να παραγάγουν μεγαλύτερα έσοδα και να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

«Μεγάλος Αδελφός» σε ταμειακές

Ενα νέο σύστημα, που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την άμεση διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA, έρχεται να ενισχύσει φέτος το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και τη μείωση του κενού ΦΠΑ το οποίο από το 29% το 2017 βρέθηκε κάτω από το 9% το 2025. Σύμφωνα με το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής ο στόχος των 400.000 διασυνδέσεων ταμειακών με POS επετεύχθη στις αρχές του 2025, ενώ η εφαρμογή του μέτρου έχει αποφέρει έσοδα ύψους 8,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2025. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να παραδοθεί και το σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης εμπορευμάτων, το οποίο θα ελέγχει τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια (containers) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη μείωση του φορολογικού κενού και της παραοικονομίας.

Οι νέοι ΚΑΔ και οι φοροδηλώσεις

Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ, διευκρινίζοντας ότι η υποβολή τους θα γίνει με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά τις 28/2/2026, τα οποία θεωρητικά ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) προκειμένου τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να προβούν στον σχετικό έλεγχο είναι επαρκής και δεν επηρεάζει τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ασφυξία από την άνοδο των τιμών

Η νέα άνοδος των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα και το κόστος λειτουργίας τους. Αυτό επεσήμανε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, σημειώνοντας ότι για τις βιοτεχνίες και τα μικρά εργαστήρια, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παραγωγικό κόστος και ζητεί από την πολιτεία άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης με ένα σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο και παρεμβάσεις που θα μειώσουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας.