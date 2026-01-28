Τις εισηγήσεις τους για την αντιμετώπιση της καθημερινής ταλαιπωρίας των Αθηναίων στους δρόμους της Αττικής έκαναν τα συναρμόδια στελέχη στην κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά τον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε εσωτερική διαβούλευση και μπήκαν στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Στο επίκεντρο, η κατάσταση στον Κηφισό, ενώ οι προτάσεις κινήθηκαν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Σύμφωνα κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων κινήσεις μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Αυτό ως προς τις άμεσες ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά τις ίδιες πηγές, το μέτρο των «έξυπνων φαναριών» κατά το μοντέλο της Θεσσαλονίκης θα εξεταστεί και για την Αττική. Μέχρι το τέλος του 2026 η κυβέρνηση υπόσχεται επίσης βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής.

Στις μακροπρόθεσμες ενέργειες εντάσσονται τα εξής: παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό, δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Ολες οι προτάσεις θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε παρουσιαστούν στις επόμενες εβδομάδες.