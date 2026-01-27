Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο εν κινήσει.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση και ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τεθεί σε συναγερμό για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η οδηγός, μια γυναίκα, επέδειξε ψυχραιμία και ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου, καταφέρνοντας να το εγκαταλείψει λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες επεκταθούν σε όλο το αμάξωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου ΚΑΤ και να φτάνει έως το Μαρούσι.

Χάος και στον Κηφισό

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η κάθοδος του Κηφισού, όπου η κίνηση ξεκινά από τη Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στους οδηγούς που κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας