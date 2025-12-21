Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1, σηματοδότησε το τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου εντάσσεται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αποχαιρέτησε την Κηφισιά εμφανώς συγκινημένος.

Κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, αλλά και μετά το τελικό σφύριγμα, ο Τεττέη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, γνωρίζοντας πως έκλεινε ένας σημαντικός κύκλος στην πορεία του με τον σύλλογο που τον ανέδειξε.

Η Κηφισιά θέλησε να τιμήσει τον ποδοσφαιριστή με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών με στιγμές του Τεττέη με την ομάδα, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «The Last Dance: Ένα αντίο από καρδιάς, όταν τα συναισθήματα συναντούν την κληρονομιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kifisia FC – ΠΑΕ Κηφισιά (@kifisiafc)