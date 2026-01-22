Η κακοκαιρία στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας τα δρομολόγια λεωφορείων σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού, οι παρακάτω γραμμές λειτουργούν με αλλαγές στη διαδρομή τους:

– Γραμμή 124: Εκτός λειτουργίας το τμήμα Πυρναρί – Αγία Τριάδα.

– Γραμμή 162: Τερματισμός έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

– Γραμμή 154: Διαδρομή έως το Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).

– Γραμμή 856: Δεν εξυπηρετεί την οδό Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

– Γραμμή 117: Προσωρινό τέρμα στη στάση «Βότκας». Από εκεί συνεχίζει δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και επανέρχεται στην κανονική της πορεία (περιοχή Κορμπί).

– Γραμμή 120: Παράκαμψη της οδού Ηφαίστου, με παράλειψη των στάσεων 1η έως 5η Ηφαίστου και 1η έως 3η Αγίας Μαρίνας.

Κίνηση στους δρόμους: Σοβαρές καθυστερήσεις και συμφόρηση

Από νωρίς το πρωί, ο Κηφισός παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους που οδηγούν προς και από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ η λεωφόρος Αθηνών παραμένει επιβαρυμένη από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Έντονη συμφόρηση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ οι οδοί Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα εντοπίζονται και στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα (από Πλακεντίας έως Κηφισίας) και τα 15 έως 20 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας).

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).