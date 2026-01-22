Το οδόστρωμα σε μεγάλο μέρος των κύριων οδικών αξόνων έχει καλυφθεί με φερτά υλικά, σπασμένα κλαδιά και νερά, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Οι οδηγοί κινούνται με μειωμένες ταχύτητες, προκαλώντας καθυστερήσεις λόγω αυξημένου όγκου οχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η Τροχαία σημειώνει κυκλοφοριακά προβλήματα στους κύριους δρόμους της περιοχής.

Κίνηση στους δρόμους της Αττικής παρατηρείται αυξημένη σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, καθώς οι συνέπειες της χθεσινής έντονης βροχόπτωσης συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Το οδόστρωμα σε πολλούς βασικούς άξονες έχει καλυφθεί από φερτά υλικά, σπασμένα κλαδιά και νερά που παραμένουν συγκεντρωμένα σε αρκετά σημεία, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι οδηγοί κινούνται με μειωμένες ταχύτητες, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε όλο το λεκανοπέδιο.

Δρόμοι με αυξημένη κίνηση

Σύμφωνα με την Τροχαία, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στους εξής οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου / Λεωφόρος Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (από κόμβο Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Πέτρου Ράλλη, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος), Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος), Λεωφόρος Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά, Λεωφόρος Ποσειδώνος (από Αλίμου έως Καραϊσκάκη – ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου, Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Αττική Οδός, Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Σοβαρές καθυστερήσεις και συμφόρηση

Από νωρίς το πρωί, ο Κηφισός παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους που οδηγούν προς και από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ η λεωφόρος Αθηνών παραμένει επιβαρυμένη από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Έντονη συμφόρηση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ οι οδοί Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα εντοπίζονται και στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα (από Πλακεντίας έως Κηφισίας) και τα 15 έως 20 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας).

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).