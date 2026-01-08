Στο «κόκκινο» βρίσκεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού καθώς και στις λεωφόρους Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων.

Αναλυτικότερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στην κάθοδο, εξαιτίας σύγκρουσης δύο φορτηγών που σημειώθηκε γύρω στις έξι το πρωί η κίνηση είναι πάρα πολύ δύσκολη με τους οδηγούς να πρέπει να είναι οπλισμένοι με πολύ υπομονή.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη με καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο προς Πειραιά.