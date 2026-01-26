Με αφορμή τη νέα δολοφονία αμερικανού πολίτη από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε «αυτό δεν είναι Δύση, αυτό είναι Ακροδεξιά». Και παρατήρησε πως «οι θαυμαστές του Τραμπ και όσοι τον εκλιπαρούν για μια ματιά ή για μια χειραψία δεν έχουν πει ούτε λέξη και ούτε θα πουν. Σιωπούν και θαυμάζουν το τέρας ψιθυριστά, γιατί έχουν υιοθετήσει τον τραμπισμό σε όλες τις πτυχές της πολιτικής τους». Πάντως, αυταπατάται όποιος νομίζει ότι υπάρχουν πολλοί Ελληνες που γοητεύονται από ένα τέτοιο κρατικό υπόδειγμα.

Συμμαχίες

«Να μην κλείσουμε την πόρτα στον διάλογο, στη συζήτηση και σε ενδεχόμενες συμμαχίες. Αλλά και να μην κάνουμε συμμαχίες με κάθε κόστος και χωρίς όριο. Να υπερασπιστούμε δηλαδή αυτό που είμαστε», είπε η Έφη Αχτσιόγλου στους συντρόφους συνέδρους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια κατηγορία δυνητικών συμμαχητών της Νέας Αριστεράς βάζει τον παλιό της αρχηγό. Ο Σκουρλέτης, πάλι, υποστήριξε ξεκάθαρα πως το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση του χώρου τους.

Ευκαιρία

«Δεν σου αρέσει κάποιος νόμος; Κάποια πρωτόδικη δικαστική απόφαση; Κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να ανήκεις στην κυβέρνηση των αρίστων. Εφόσον ανήκεις, το πρόβλημα λύθηκε. Τι κάνεις; Μα, αλλάζεις τον νόμο προσθέτοντας μια φωτογραφικούλα διάταξη για τον εαυτούλη σου». Ετσι ξεκινάει το νέο βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο TikTok. Προφανώς, κανένας στοιχειωδώς σοβαρός λαϊκιστής δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που προσέφερε στους επικριτές της απλόχερα η κυβέρνηση. Αν αυτή μαυρίζει μόνη της την εικόνα της, εκείνοι δεν θα το αναδείξουν;

Μέτρο

Τις προάλλες, ο Νικήτας Κακλαμάνης έσπευσε να εξηγήσει σε δημοσιογράφους πως η οικονομική στήριξη που δίνει η Βουλή σε παιδιά πεσόντων των Ενόπλων Δυνάμεων εν ώρα καθήκοντος δεν αποτελεί ούτε νέο μέτρο, ούτε προϊόν πολιτικής μεσολάβησης. Αντίθετα, έχει καθιερωθεί από το 2010 με ομόφωνη απόφαση και το 2011 επεκτάθηκε σε όλους τους ενστόλους. Εξού κι ο πρόεδρος του Σώματος επεσήμανε πως «όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να το λένε για τη Βουλή». Εύλογη απαίτηση.