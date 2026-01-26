Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί εντός του Φεβρουαρίου ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς Φαρσάλων, ένα έργο συνολικής επένδυσης 73,9 εκατ. ευρώ, που υλοποίησε ο ΔΕΣΦΑ και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο εγκαινιάστηκε την περασμένη Παρασκευή, θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αυξάνει τη δυναμικότητα του Κάθετου Διαδρόμου. «Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας και αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος παρέστη την Παρασκευή στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς στα Φάρσαλα. Οπως τόνισε ο Στ. Παπασταύρου, με το έργο αυτό ο ΔΕΣΦΑ μετατρέπει τη γεωγραφία της Ελλάδας σε πραγματική ενεργειακή ισχύ, επιτρέποντας στη χώρα να συμβάλει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Πύλη

«Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης είναι ένα απ’ τα κλειδιά που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πύλη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των βορειοανατολικών και, δυνητικά, των κεντρικών περιοχών της ηπείρου μας», είπε ο υπουργός προσθέτοντας ότι πλέον η Ελλάδα «συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην αφετηρία του άξονα Βορρά – Νότου».

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες εβδομάδες, σε συνδυασμό και με άλλα έργα, όπως ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής, ισχυροποιεί περαιτέρω τον Κάθετο Διάδρομο, επιτρέποντας στην εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας προς τον Βορρά να φτάσει τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Ο Σταθμός βρίσκεται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδος του ΔΕΣΦΑ, στην Αμπελιά Φαρσάλων, διαθέτει λειτουργική ισχύ 20 MW, μέσω δύο μονάδων συμπίεσης των 10 MW εκάστη, καθώς και μία εφεδρική μονάδα 10 MW, προσφέροντας υψηλή λειτουργική ευελιξία και δυνατότητα συμπίεσης σε αντίστροφη ροή.

Στρατηγικά έργα

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι τόνισε ότι ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο μέσα σε ένα πλέγμα στρατηγικών έργων που ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί με συνέπεια και υψηλή τεχνική αρτιότητα τα τελευταία χρόνια.

Σε συνδυασμό με τον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής, ο οποίος εγκαινιάστηκε πρόσφατα, διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο και πλέον σύγχρονο σύστημα υποδομών που ενισχύει καθοριστικά την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ευελιξία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.