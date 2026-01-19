Οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν να κινούνται έντονα ανοδικά, προκαλώντας ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, η τιμή ανέβηκε κατά περίπου 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στα 37,66 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 36% μέσα σε λίγα 24ωρα.

Παρότι τα επίπεδα αυτά απέχουν σημαντικά από τις ακραίες τιμές που είχαν καταγραφεί κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, παραμένουν αισθητά υψηλότερα από εκείνα των προηγούμενων ημερών.

Αναλυτές της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αυξάνουν τη ζήτηση, η μειωμένη επάρκεια αποθεμάτων στην Ευρώπη, έχουν πέσει κάτω από το επίπεδο του 65% που βρισκόμασταν πέρυσι και τα προβλήματα στην τροφοδοσία από το αμερικανικό LNG, το οποίο αποτελεί βασική πηγή κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, το φαινόμενο συνδέεται άμεσα και με τις εξελίξεις στο Ιράν.