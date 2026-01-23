Η Exxon Mobil προχωρά στη δήλωση εμπορευσιμότητας στο τεμάχιο 10 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με χρονοδιάγραμμα για την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου το 2030-2035, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά.

Ο Αντιπρόεδρος της Exxon Mobil, Τζον Άρντιλ, δήλωσε το παραπάνω μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη δραστηριότητα της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ ως “ψήφο εμπιστοσύνης” και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει μελλοντικά σχέδια για τα τεμάχια 5 και 10, καθώς και για ενδεχόμενα νέα τεμάχια.

Η ExxonMobil προχωρά στη διαδικασία δήλωσης εμπορευσιμότητας για το τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, με στόχο την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου μεταξύ 2030 και 2035, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας Τζον Άρντιλ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η δραστηριότητα της ExxonMobil στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και σημαντικό παράγοντα για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Τόνισε επίσης πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει την περαιτέρω αξιοποίηση και άλλων τεμαχίων πέραν των 5 και 10.

Από την πλευρά του, ο κ. Άρντιλ σημείωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ υπήρξαν επιτυχείς, ιδιαίτερα στο κοίτασμα «Πήγασος», εκφράζοντας την πρόθεση της ExxonMobil να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση και η παραγωγή του φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο τεμάχιο 10 εκτιμάται ότι περιέχουν συνολικά 6 έως 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. «Είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση […] και έχουμε μια μακρόχρονη και ισχυρή συνεργασία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα αφορά τις διαδρομές ανάπτυξης των κοιτασμάτων.

Η Δήλωση Εμπορευσιμότητας και τα επόμενα βήματα

Ο κ. Άρντιλ εξήγησε ότι η εταιρεία παρουσίασε στον Πρόεδρο σχέδιο για την προώθηση των κοιτασμάτων μέσω της Δήλωσης Εμπορευσιμότητας, η οποία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν οι εναλλακτικές επιλογές για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ανέφερε ότι το πρώτο βήμα είναι η ολοκλήρωση της Δήλωσης Εμπορευσιμότητας, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, πιθανότατα τον Απρίλιο. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις και επιβεβαιωτικές εργασίες. Όπως είπε, στο «Γλαύκος» η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο «Πήγασος» εκκρεμεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία προγραμματίζεται για το 2027. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα προχωρήσει το στάδιο του Front-End Engineering and Design (FEED), πριν από την τελική επενδυτική απόφαση και την έναρξη παραγωγής.

«Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 2030 και 2035», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία εργάζεται με ταχείς ρυθμούς για την επίτευξη του στόχου.

Τα κοιτάσματα και οι προοπτικές στην κυπριακή ΑΟΖ

Αναφερόμενος στα ευρήματα, ο κ. Άρντιλ διευκρίνισε ότι το εύρος των 6 έως 9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών οφείλεται στην έλλειψη δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο «Πήγασος». Με την ολοκλήρωσή της, οι εκτιμήσεις θα γίνουν ακριβέστερες. Ωστόσο, όπως είπε, ήδη υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για να προχωρήσει η ανάπτυξη.

Για το τεμάχιο 5, ανέφερε ότι η γεώτρηση στο «Ηλέκτρα» δεν εντόπισε εμπορεύσιμους υδρογονάνθρακες, ωστόσο παρείχε σημαντικά γεωλογικά δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για τη συνέχιση της έρευνας. Η σχετική εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενδιαφέρον της ExxonMobil για μη αδειοδοτημένα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, ο κ. Άρντιλ επιβεβαίωσε ότι το θέμα συζητήθηκε. Όπως είπε, προτεραιότητα της εταιρείας είναι να οδηγήσει τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» στην ταχύτερη δυνατή πορεία ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται νέες περιοχές προς παραχώρηση.

Η θέση της κυπριακής κυβέρνησης

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, χαρακτήρισε τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ExxonMobil «πολύ εποικοδομητική». Εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για τη συνεχή στήριξη της εταιρείας και τη συμβολή της στην ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο κ. Άρντιλ, ο Υπουργός απάντησε: «Είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί. Προχωράμε κανονικά».