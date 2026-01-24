Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο αλλά καμία μέρα χωρίς την παρουσία του. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μετριούνται με τον χρόνο της απουσίας αλλά με το βάρος της μνήμης που αφήνουν πίσω τους. Η κόρη του Πόπη δίνει για τα “ΝΕΑ” λεζάντες στο άλμπουμ της ζωής του.

Η Πόπη Δομάζου, κόρη του «Στρατηγού», μοιάζει να κρατά στα χέρια της ό,τι άφησε πίσω ο πατέρας της. Οχι τα τρόπαια, αλλά τις αξίες. Οχι τις νίκες, αλλά την ψυχή.

«Ηταν δύσκολος ο χρόνος. Μας έλειψε πολύ… Πραγματικά αυτή η τεράστια απώλεια μας ένωσε όλους, όλο τον κόσμο. Ολοι μας έκαναν μια μεγάλη αγκαλιά με πολλά ζεστά μηνύματα ψυχής και αγάπης για τον Μίμη Δομάζο, για τον πατέρα μου», ανέφερε συγκινημένη στα «ΝΕΑ».

Χρονιά δύσκολη, αναθεματισμένη: «Αυτό το ξαφνικό της απώλειας είναι που πραγματικά σε διαλύει. Κάποιες στιγμές δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς… Γιατί το ξαφνικό ίσως είναι και πιο δύσκολο, δεν το περιμένεις».

Περιγράφει τον πατέρα της Μίμη Δομάζο όχι όπως τον ξέρει η ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά όπως έζησε στο σπίτι: «Στην οικογένεια ήταν ένας τρυφερός Μίμης Δομάζος, οικογενειάρχης… Αγαπούσε πολύ να είμαστε όλοι εδώ στην οικογένεια, ειδικά τα κυριακάτικα τραπέζια… Ηταν το παράδειγμά μας. Ηταν και είναι ο στρατηγός της οικογένειας».

Έβλεπε τένις και μπάσκετ με την ίδια αγάπη που έβλεπε ποδόσφαιρο. Έπαιζε ρακέτα. Προπονούσε παιδιά, πολλά παιδιά. Ηθελε να βγάλει έναν νέο Μίμη, όχι για να τον αντικαταστήσει, αλλά για να συνεχιστεί το πάθος. «Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος συνεχίζει σήμερα με τον ίδιο στόχο: να μάθουν τα παιδιά την αγάπη για την μπάλα, το πάθος, το πείσμα, όλα όσα είχε εκείνος», λέει η Πόπη Δομάζου.

Και η στιγμή για να τιμηθεί ο κορυφαίος ίσως έχει έρθει. Με το όνομα του Μίμη Δομάζου στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού. Μια υπόσχεση που είχε ακούσει στο παρελθόν ο κορυφαίος των κορυφαίων, μια σκέψη που θέλουν να κάνουν πράξη οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων και του Τριφυλλιού.

«Είχαμε πάει μαζί με τον πατέρα μου και είχαμε κάνει μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στον Βοτανικό… Είχαμε συγκινηθεί, γιατί είχαμε πατήσει εκεί όπου θα γίνει το γήπεδο».

Η εικόνα είναι σαν κινηματογραφική: ο Μίμης να περπατά στο χώμα που δεν έγινε ακόμη χορτάρι, να κοιτάζει σαν να βλέπει κερκίδες αόρατες, να περιμένει…

«Περπατούσαμε… το έβλεπε με μεγάλη συγκίνηση και θαυμασμό. Ηταν ανυπόμονος, το περίμενε πώς και πώς. Μάλιστα, του είχαν πει ότι «μάλλον θα μπει το όνομά σου στον Βοτανικό». Το είχε ακούσει και είχε χαρεί πάρα πολύ», θυμάται η Πόπη Δομάζου.

Τώρα, η κόρη του το νιώθει σαν χρέος: «Είναι μία συνέχεια… και πραγματικά είναι τιμητικό. Ο κόσμος το θέλει. Τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά το δείχνουν. Είναι ένα μεγάλο όνειρο και μία μεγάλη τιμή για όλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Μίμης, ο Στρατηγός, ο πατέρας μου… είναι πάντα εδώ. Σε κάθε αγώνα. Οπότε σίγουρα θα είναι και στον Βοτανικό».