Αν κάτι προέκυψε από την κρίση με τη Γροιλανδία, την οποία προκάλεσε κυρίως η επιθετικότητα του Τραμπ εναντίον της Ευρώπης, είναι η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να δυναμώσει. Η ανάγκη της να ξέρει και να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Κάτι που πριν αρχίσουν να το παραδέχονται οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, το έχουν επισημάνει με τα χρόνια πολιτικοί στοχαστές και κάποιοι πολιτικοί με ευρεία ματιά.

Την αναβλητικότητα των ευρωπαϊκών ηγεσιών, την αδυναμία των εθνικών κρατών να συναινέσουν σε μια ευρωπαϊκή λύση και την εθελοτυφλία απέναντι στις επείγουσες περιστάσεις, οι οποίες προέκυψαν πρωτίστως μετά τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά τη γεωπολιτική αναστάτωση που φέρνει η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, την επισήμανε με εμφατικό τρόπο μιλώντας στο Νταβός ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πριν από έναν χρόνο», είπε, «εδώ, στο Νταβός, τελείωσα την ομιλία μου με τις λέξεις: “Η Ευρώπη πρέπει να ξέρει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ενας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν άλλαξε. Πρέπει να ξαναπώ τα ίδια λόγια”».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν κρύβει την απογοήτευσή του επειδή η Ευρώπη δεν έδρασε αποφασιστικότερα, όταν μπορούσε. Στην ίδια ομιλία του, σχολιάζει τα θέματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου. Αναφέρεται στη σύλληψη και την παραπομπή στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης του Μαδούρο, για να σημειώσει τη λύπη του επειδή η διεθνής κοινότητα δεν έχει σύρει ακόμα ενώπιον κάποιου δικαστηρίου τον Πούτιν.

«Είμαστε στον τέταρτο χρόνο του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτός που τον ξεκίνησε δεν είναι απλώς ελεύθερος – εξακολουθεί να αγωνίζεται για τα παγωμένα κεφάλαιά του στην Ευρώπη και έχει κάποια επιτυχία. Δυστυχώς, ο Πούτιν κατάφερε να σταματήσει την Ευρώπη».

Ο ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε με ακρίβεια το ευρωπαϊκό πρόβλημα και στο ζήτημα της ασφάλειας. «Η Ευρώπη βασίζεται κυρίως στην πεποίθηση ότι αν συμβεί οτιδήποτε θα αναλάβει δράση το ΝΑΤΟ. Αν όμως ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να χτυπήσει την Πολωνία ποιος θα αντιδράσει στην πράξη; Το ΝΑΤΟ υπάρχει επειδή γενικώς θεωρείται ότι θα αναλάβουν δράση οι ΗΠΑ, ότι θα θελήσουν οι Αμερικανοί να εμπλακούν πολεμικά. Αν όμως αυτό δεν συμβεί;».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι απαντά προτείνοντας στην Ευρώπη να δει με θάρρος και ρεαλισμό την κατάσταση. «Η Ευρώπη οφείλει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Τι νομίζει ότι θα πετύχει στέλνοντας 14 ή 40 στρατιώτες στη Γροιλανδία; Τι σήμα στέλνει στον Πούτιν; Στην Κίνα; Και ίσως το πιο σημαντικό, τι σήμα στέλνει στη Δανία;».

Ο «ηθοποιός», όπως τον απαξιώνουν πολλοί οπαδοί του ρωσικού αυταρχισμού στο όνομα του αντιδυτικισμού, αποδεικνύεται πολιτικός με οξυδέρκεια και εντυπωσιακά αντανακλαστικά απέναντι στα ζητήματα της συγκυρίας.

Υπερασπιστής της δημοκρατίας και της Ευρώπης σε μια χώρα που αμύνεται ακριβώς για τη ζωή με τις προϋποθέσεις που θέτει η ένταξη στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, εκφράζει μια πικρία για τα αδύναμα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

«Δεν υπάρχει ακόμη πραγματική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά του ουκρανικού λαού. Η Ευρώπη δεν έχει βρει ακόμα ένα κτίριο για να λειτουργήσει αυτό το δικαστήριο. Συχνά στην Ευρώπη υπάρχει κάτι πιο επείγον από τη δικαιοσύνη».