Η αλήθεια είναι πως η UEFA μπορεί κάλλιστα να καμαρώνει: Διότι το άλλοτε αστραφτερό της όχημα των διοργανώσεων, η χρυσοφόρος διαδικασία των ομίλων είχε μετατρέψει τα τελευταία χρόνια το Champions League – και τα… μικρότερα αδερφάκια του – σε τουρνουά που αν δεν έφτανε Φλεβάρης δεν είχαν και ενδιαφέρον. Αδιάφορα, σχεδόν βαρετά με τους ισχυρούς να κάνουν rotation από ένα σημείο και έπειτα και με ελάχιστες εκπλήξεις για τους υπόλοιπους.

Δεν έμεινε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία με τα χέρια σταυρωμένα. Προβληματίστηκε, σκέφτηκε και έσπασε… αβγά βάζοντας τα γκρουπ στο χρονοντούλαπο της ιστορίας για χατίρι του περίφημου ελβετικού μοντέλου. Της ενιαίας βαθμολογίας, της league phase των οκτώ αγωνιστικών κ.λπ. και είναι η δεύτερη χρονιά που ομολογουμένως το φίλαθλο κοινό απολαμβάνει μια απίθανη κούρσα ανταγωνισμού που όλα μπορεί να συμβούν. Και που όλα έχουν τη σημασία τους. Σήμερα, πέντε ημέρες πριν από την τελευταία αγωνιστική του Champions League για παράδειγμα υπάρχουν μόλις 6 από τις 36 ομάδες που δεν έχουν βαθμολογικό… άγχος για τον επίλογο. Η πρώτη Αρσεναλ (21 β.), η δεύτερη Μπάγερν Μονάχου (18 β.) και το γκρουπ των αποκλεισμένων (Αϊντραχτ 4 β., Σλάβια Πράγας 3 β., Βιγιαρεάλ 1 β., Καϊράτ 1 βαθμός). Οι υπόλοιπες τριάντα καίγονται για βαθμό ή βαθμούς. Για το εισιτήριο της πρόκρισης στα νοκάουτ (top 24) αλλά και για την κατάταξη που κρίνει τις επόμενες… διασταυρώσεις.

Ανάμεσά τους βεβαίως και ο Ολυμπιακός που εκεί που μετά την 5η στροφή και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν με το ένα πόδι εκτός διαδικασίας, όχι μόνο το γύρισε αλλά πηγαίνει την Τετάρτη στο Αμστερνταμ να αντιμετωπίσει τον Αγιαξ, έχοντας πραγματικά πολλές πιθανότητες για την πρώτη παρουσία του σε νοκάουτ της κορυφαίας διοργάνωσης από το μακρινό 2014! Είναι 24ος με 8 βαθμούς σε ισοβαθμία με PSV Αϊντχόφεν (22η), Αθλέτικ Μπιλμπάο (23η), Νάπολι (25η) και Κοπεγχάγη (26η) και αν τελείωνε εδώ θα είχε περάσει και θα αντιμετώπιζε μια εκ των Μπαρτσελόνα (9η) ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας (10η). Στη στροφή που έρχεται όμως μπορεί να τερματίσει από 17ος ως 32ος με βάση τον αλγόριθμο και τις προσομοιώσεις των υπερκομπιούτερ. Συνολικά έχει 57% πιθανότητες να τερματίσει στην 24άδα. Προκρίνεται με νίκη (11 βαθμοί). Προκρίνεται πιθανότατα όμως και με ισοπαλία.

Για την ακρίβεια έχει 64% πιθανότητες να περάσει με 9 βαθμούς, άρα μπορεί κάλλιστα η δουλειά να γίνει με δύο αποτελέσματα. Υπάρχει και ένας τρελός συνδυασμός που τον περνάει στα νοκάουτ και με ήττα (8 β.) αλλά…

Αναλυτικά: Με «διπλό» στο Αμστερνταμ η πρόκριση είναι σχεδόν βέβαιη (98,2%). Με το τρίποντο και συγκομιδή 11 βαθμών οι πιθανότερες θέσεις κατάταξης είναι η 19η και η 20η και πιθανότερη πιθανός αντίπαλος μια εκ των Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Νιουκάστλ.

Με ισοπαλία η πρόκριση έρχεται με 64% και η πιο πιθανή θέση κατάταξης είναι η 24η δίνοντας επικρατέστερο αντίπαλο στα playoffs μια εκ των Τότεναμ ή Ατλέτικο Μαδρίτης. Και όσο για την εξιδεικευμένη περίπτωση πρόκρισης ακόμη και με ήττα; Οι προϋποθέσεις είναι πολλές. Ενας συνδυασμός επί… οκτώ: Η Μπαρτσελόνα να νικήσει την Κοπεγχάγη. H Ατλέτικο να μη χάσει από την Μπόντο. H Ρεάλ να μη χάσει από την Μπενφίκα.

H Μαρσέιγ να νικήσει την Κλαμπ Μπριζ. H Τσέλσι να κερδίσει τη Νάπολι με πάνω από ένα γκολ διαφορά. H Σπόρτινγκ να κερδίσει την Μπιλμπάο με πάνω από δύο γκολ διαφορά. H Πάφος να μην κερδίσει τη Σλάβια Πράγας. Να μη νικήσει και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την Αταλάντα.

Φυσικά όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Αμστερνταμ με μοναδικό στόχο την πρώτη νίκη του επί ολλανδικού εδάφους. Για τους τρεις βαθμούς της επικράτησης κόντρα στον Αγιαξ που θα τον… περάσει στην άλλη όχθη του Champions League. Αυτός είναι ο τρόπος των Ερυθρόλευκων. Πολλώ δε μάλλον στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μια επικίνδυνη αποστολή με μεγάλο συντελεστή δυσκολίας, κόντρα σε μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης και σε ένα από τα πλέον εμφατικά γήπεδα της διοργάνωσης. Αυτά όμως από… μεθαύριο. Αύριο ο Ολυμπιακός έχει ματς πρωταθλήματος στο καλεντάρι του. Την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (24/1, 17:00). Μια παρτίδα που έχει τη σημασία της σε αυτό που έρχεται συνολικά για τους Πειραιώτες. Και μια πιο αναλυτική ματιά σε όσα ακολουθούν εξηγούν το «γιατί».

Μετά τον Αγιαξ (28/1) και τον τελικό πρόκρισης του Αμστερνταμ ο Ολυμπιακός έχει το εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (1/2). Και έπειτα ξανά Τετάρτη (4/2) οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε στην Τρίπολη για το εξ αναβολής της Super League με τον Αστέρα. Και θα είναι στα μισά μιας εβδομάδας που καταλήγει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το εντός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό (8/2). Θα χρειαστεί τον κύκλο του rotation ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και το αυριανό πρέπει να βγει δίνοντας «ανάσες» προκαταβολικά σε μια σειρά από βασικούς. Θεωρείται δεδομένο ότι θα μείνουν εκτός αποστολής ο Τσικίνιο και ο Λορέντσο Πιρόλα που αποχώρησαν από το ματς της Τρίτης με τη Λεβερκούζεν. Θα μείνουν όμως και εκτός εντεκάδας πολλοί ακόμη. Η αποστολή για το παιχνίδι αυτό όμως θα προκύψει μετά τη σημερινή προπόνηση.