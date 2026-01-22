Ο Παναθηναϊκός μπαίνει απόψε στη μάχη της Βουδαπέστης και αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος (22:00, ANT1) για την 7η αγωνιστική της league phase του Europa League, διεκδικώντας την ύστατη ευκαιρία για να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, όμως μια νίκη στη γενέτειρα του μυθικού Φέρεντς Πούσκας μπορεί να φέρει τα… πάνω – κάτω.

Το ερώτημα που κυριαρχεί στο πράσινο στρατόπεδο είναι η αγωνιστική αντίδραση μετά τη συντριβή στο αθηναϊκό ντέρμπι, κάτι που απασχολεί έντονα και τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του προσηλωμένη στον στόχο, χωρίς μεγάλα λόγια:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Θέλουμε να πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και προετοιμασμένοι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ξέρουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός περνά μια δύσκολη περίοδο και θα την ξεπεράσουμε με σκληρή δουλειά και βλέποντας αγώνα με τον αγώνα».

«Ηταν βαρύ χτύπημα»

Ο Φακούντο Πελίστρι αναφέρθηκε στο πλήγμα του ντέρμπι, αλλά και στην ανάγκη αντίδρασης στο χορτάρι: «Ηταν ένα βαρύ χτύπημα, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο για να αποσπάσουμε τη νίκη και να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Οι παίκτες έχουμε πρώτοι τη συναίσθηση και συνεχίζουμε την καθημερινή δουλειά. Οι φίλαθλοι θέλουμε να ξέρουν ότι σε κάθε αγώνα θα μπαίνουμε με ψηλά το κεφάλι για να φέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει. Υπάρχουν στον αθλητισμό δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς θέλουμε να δίνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπενίτεθ σκέφτεται τριάδα στο κέντρο της άμυνας με Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Ινγκασον, ενώ ο Κυριακόπουλος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την ενδεκάδα. Θέση διεκδικεί και ο Ρενάτο Σάντσες, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Η πιθανότερη ενδεκάδα: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Ζαρουρί, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Στη Βουδαπέστη, οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Τα 1.100 διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα, ενώ περίπου 1.500 φίλοι των Πράσινων ταξίδεψαν χωρίς εισιτήριο στην Ουγγαρία και θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι τηλεοπτικά, αφού η Φερεντσβάρος δεν παραχώρησε επιπλέον εισιτήρια λόγω μικρής χωρητικότητας του γηπέδου (22.122 θεατές).

Το ματς θα διεξαχθεί σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα θα είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

«Αρχάριος μπροστά στον Μπενίτεθ»

Με σεβασμό για τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον πρώην του προπονητή στη Λίβερπουλ, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε ο τεχνικός της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν: «Είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος προπονητής, μπορεί να διαχειριστεί μια σπουδαία ομάδα και αυτή τη φορά, σε σύγκριση με αυτόν είμαι ακόμα απλώς αρχάριος, είμαι στην αρχή της καριέρας μου».

Ο ιρλανδός προπονητής πρόσθεσε: «Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα, ίσως χρειάζεται ακόμα χρόνο για να διαμορφώσει την ομάδα του όπως τη θέλει. Δεν μπορείς καν να ονειρευτείς έναν εύκολο αγώνα σε διεθνές επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει περίπου την ίδια δυναμική με εμάς. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει ελαφρώς τις αρχικές μας προσδοκίες στο Europa League μέχρι στιγμής. Αλλά κανείς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο τυχαία».

Αντίνο, Κραλ και Γιάγκουσιτς

Η ανακοίνωση του Σαντίνο Αντίνο έχει πάρει μικρή παράταση, καθώς στον Παναθηναϊκό ήθελαν να αποφύγουν να «χαθεί» επικοινωνιακά μέσα στη γενικευμένη κριτική και την ένταση που ακολούθησε του ναυαγίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Αργεντινός ολοκλήρωσε έναν εκτενή κύκλο ιατρικών κι εργομετρικών εξετάσεων και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η περίπτωση του Αλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου παραμένει ενεργή και οι Πράσινοι φαίνεται ότι έχουν καταλήξει στην περίπτωση του Τσέχου για την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής.

Εκ νέου το όνομα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπελούπο έρχεται στο προσκήνιο από κροατικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό.

Μάλιστα οι Κροάτες υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη και να τον αφήσει με τη μορφή δανεισμού στη Σλάβεν μέχρι το καλοκαίρι, ενώ έγινε λόγος και για τηλεφωνική επικοινωνία του Ράφα Μπενίτεθ με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.