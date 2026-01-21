Η Χάνα Λιφ ξέρει ότι πρέπει να μελετήσει για τα ενδιάμεσα τεστ αυτήν την εβδομάδα. Και όμως, βρίσκει πάντα χρόνο να παρακολουθήσει το αγαπημένο της επεισόδιο του «The Rookie», της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς του ABC για τους αστυνομικούς του Λος Αντζελες. Η 15χρονη από τη Νέα Αγγλία το χαρακτηρίζει βασική ενασχόλησή της!

Η Λιφ παρακολούθησε ολόκληρη τη σειρά, που βρίσκεται τώρα στην όγδοη σεζόν, μέσα σε τρεις εβδομάδες. «Κάτι που δεν είναι και τόσο υγιές», παραδέχεται μιλώντας στον «Guardian». Παράλληλα παρακολουθεί τα νέα επεισόδια και ξαναβλέπει ολόκληρη τη σειρά – ήδη δέκα φορές. Εχει «κολλήσει» περίπου 12 ή 13 φίλους της στο «The Rookie», και μια φίλη της ολοκλήρωσε τη σειρά μέσα σε μία εβδομάδα χωρίς να κοιμηθεί.

Η αγάπη της για τη σειρά δεν είναι μοναδική. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το «The Rookie» ήταν η πιο δημοφιλής εκπομπή για νέους κάτω των 18 ετών μεταξύ των εκπομπών παραδοσιακής τηλεόρασης (και όχι streaming), ξεπερνώντας σειρές όπως το «Abbott Elementary» και το «High Potential». Ακόμη και η κόρη του Ντουέιν Τζόνσον είναι φανατική θαυμάστρια και πρόσφατα τον πήρε σε μια ξενάγηση στα γυρίσματα της σειράς.

Η επιτυχία του «The Rookie» φαίνεται απίθανη σε μια εποχή όπου οι έφηβοι παρακολουθούν πολύ λιγότερη παραδοσιακή τηλεόραση. Σύμφωνα με τη Nielsen, το 90% του χρόνου τηλεθέασης των παιδιών αφορά «μη παραδοσιακές» πλατφόρμες, κυρίως streaming. Κι όμως, οι zoomers αγαπούν την κλασική αστυνομική σειρά.

Το επίσημο TikTok της σειράς έχει πάνω από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ πολλοί νέοι ανακαλύπτουν το σόου πρώτα στα social media. Η Τζέιντ Αμιρα Λιούις, 16 ετών από την Πενσιλβάνια, το ανακάλυψε μέσω YouTube. «Εχει λίγο vibe σαν το «The Office»», λέει. «Κάποιες σκηνές είναι αστείες, άλλες πιο σοβαρές. Υπάρχει χώρος για όλα τα συναισθήματα».

Η υπόθεση

Για πολλούς νέους, η ροή της σειράς είναι καθησυχαστική: τα περισσότερα επεισόδια ολοκληρώνονται σε μία ώρα και την επόμενη εβδομάδα αρχίζει ξανά ο κύκλος. Η σειρά ακολουθεί τον Τζον Νόλαν (Νέιθαν Φίλιον), έναν διαζευγμένο μπαμπά μέσης ηλικίας που γίνεται αστυνομικός στο LAPD, αντιμετωπίζοντας διαφορές γενεών με τους νεότερους συναδέλφους του. Παράλληλα εξελίσσεται μια αργή ρομαντική ιστορία μεταξύ μιας rookie και του εκπαιδευτή της, ενώ άλλες πλοκές φέρνουν ένταση και δράση, όπως απαγωγές και κίνδυνο ζωής.

Η δημοσιογράφος Κέιτι Καμπιόν σημειώνει ότι η επιτυχία της σειράς συνδέεται με την τάση των νέων να εθίζονται σε μακροχρόνιες σειρές, γνωρίζοντας βαθιά τους χαρακτήρες, κάτι που πλέον σπανίζει στην τηλεόραση.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η θετική απεικόνιση της αστυνομίας, σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη των νέων προς τις Αρχές είναι χαμηλή. Ο showrunner Αλέξι Χόλεϊ προσάρμοσε τις ιστορίες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, φέρνοντας συμβούλους κοινωνικής δικαιοσύνης για να εξασφαλίσει ρεαλιστικές και ευαίσθητες αναπαραστάσεις.

Για τη Λιφ, η σειρά είναι κάτι περισσότερο από τηλεόραση: ξυπνάει νωρίς για να παρακολουθήσει επεισόδια, δεν παραλείπει να μοιράζεται τη σειρά με φίλους και στον τοίχο της έχει κρεμάσει ένα βινύλιο με ένα τραγούδι που ακούστηκε σε μια συγκινητική σκηνή της σειράς (επειδή δεν έχει πικάπ να το παίξει). Παρά τις αλλαγές προγράμματος και τις συγκρούσεις με άλλα ενδιαφέροντα, το «The Rookie» παραμένει η απόλυτη τηλεοπτική της εμμονή. Τελικά γίνονται (τηλεοπτικά) θαύματα στις μέρες μας…