Εδώ ισχύει πως σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Με όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό και την αδυναμία να συναντηθεί με την αισιοδοξία και μια φωτεινή ημέρα. Δεν είναι μόνο πως καθημερινά χάνει συνεχώς έδαφος. Αλλά και πως δεν φαίνεται λύση σε ένα αδιέξοδο που τυραννά του πάντες.

Ο Μπενίτεθ ακόμη δεν τα ακούει από το κοινό κι ας κρίνεται καθημερινά. Εχει όμως τις δικές του σημαντικές ευθύνες για το ναυάγιο στη Νέα Φιλαδέλφεια και για το γεγονός πως επί των ημερών του το Τριφύλλι γνώρισε τη βαρύτερη ήττα του εκτός έδρας από την ΑΕΚ. Εδώ και δεκαετίες είχε να δεχθεί τέσσερα γκολ…

Ενα ένα, όμως: η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα μεσούσης της σεζόν. Πάει να πει να ξηλώσει όσους έκριναν οι αρμόδιοι πως δεν μπορούν και να τους αντικαταστήσει με άλλους ποδοσφαιριστές ή διαφορετικά στελέχη. Τι σημαίνει αυτό; Ο ΠΑΟ νομίζει πως είναι καλοκαίρι μολονότι η θερμοκρασία μόλις και ξεπερνά τους 0 βαθμούς! Ηρθε ο Παντελίδης, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, αγωνίστηκε με τον Αρη (Κύπελλο) και ήταν θετικός, αλλά με την ΑΕΚ έμεινε στον πάγκο. Αποκτήθηκε ο Τσάβες ως δανεικός και εδώ έχουμε το εξής οξύμωρο. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει δύο δανεικούς γκολκίπερ, τον Λαφόν και τον Τσάβες. Αλήθεια, ποιος και πότε θα κρίνει τον ένα τερματοφύλακα αν αυτός δεν εμφανίζεται στο χορτάρι; Και πώς θα βγει η εκτίμηση αν αξίζει να αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή;

Δόθηκε ο Τετέ και ας δεχθούμε πως πίεσε ο βραζιλιάνος εξτρέμ ώστε να φύγει. Οσοι έμειναν είναι καλύτεροί του; Ο Πελίστρι που ξαφνικά έγινε σούπερ απαραίτητος;

Ο δε Μπενίτεθ, μάλλον δεν τα λέει καλά με τα πρόσωπα που επιλέγει. Ο Κώτσιρας, μαχητής και με διάθεση αναμφισβήτητη, κρίθηκε πως δεν κάνει για δεύτερος δεξιός μπακ αλλά ξαφνικά βαφτίστηκε αριστερός οπισθοφύλακας μπροστά από τον Μλαντένοβιτς και τον Κυριακόπουλο. Με την ΑΕΚ να κάνει από την πλευρά του κατά κύματα επιθέσεις και ο Ρότα να πιάνει το καλύτερό του εφετινό ματς – καθόλου τυχαία δεν συνέβησαν αυτά το βράδυ της Κυριακής. Το σύστημα με τους τρεις μπακ εγκαταλείφθηκε, επιλέχθηκε ξανά ένα δίδυμο χωρίς τον Ινγκασον (που όπως και να έχει διαθέτει προσωπικότητα) και τώρα το ανάθεμα πέφτει στον Γεντβάι. Ο,τι πήγε μέσα έγραψε. Με τον Λαφόν και πάλι να μην πείθει στον απόλυτο βαθμό. Αλλά τι να το κάνεις. Οταν γύρισε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αμέσως τον χρησιμοποίησαν!

Συμπέρασμα: στο Κορωπί ισχύει το «ό,τι να ‘ναι». Κανένα πρόγραμμα. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει μια γραμμή και μια στρατηγική. Και επειδή πρέπει να πέσει το μάτι και στην ΑΕΚ, του Νίκολιτς του πήγαν όλα πρίμα. Γιατί η αρχική του επιλογή με τους δύο φορ, τον Βάργκα και τον Γιόβιτς δεν «περπάτησε». Μάλλον αυτό το σύστημα ξεφτίζει με τον καιρό και το βλέπουμε σε πολλές ομάδες. Μόλις βγήκε ο Βάργκα και μπήκαν Κοϊτά και Ζοάο Μάριο, άλλα τρία γκολ η ΑΕΚ. Μάλλον όχι από σύμπτωση κύριε Νίκολιτς…