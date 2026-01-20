Ο Ολυμπιακός περιμένει απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γ. Καραϊσκάκης με σκοπό να την κερδίσει και να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Η γερμανική ομάδα ξυπνά στους οπαδούς του πρωταθλητή ωραίες μνήμες καθώς το όχι και τόσο μακρινό 2002, Σεπτέμβρη μήνα, οι Ερυθρόλευκοι είχαν πετύχει εναντίον της τη μεγαλύτερη νίκη τους στη διοργάνωση με 6-2 στο γήπεδο της Ριζούπολης. Η γερμανική ομάδα είχε έρθει στην Αθήνα με τον άτυπο τίτλο του φιναλίστ του τελικού της διοργάνωσης και είχε μάλιστα προηγηθεί στο 22′ με τον Σνάιντερ.

Εκείνο το ματς μού θυμίζει μέχρι και σήμερα κάτι που μου ‘χε πει κάποτε ένας σπουδαίος ιταλός δημοσιογράφος, ο μακαρίτης πλέον Τζιάνι Μελιντόνι. Για αυτόν, στην ιστορία κάθε ομάδας, υπάρχει μια εμφάνιση στην οποία αυτή αγγίζει κάτι που για τα μέτρα της αποτελεί ένα είδος τελειότητας. Το κακό, όπως έλεγε, είναι ότι πάντα ακολουθούν καταστάσεις χάους. Είχε δίκιο. Εκείνη η εμφάνιση του Ολυμπιακού του Τζόρτζεβιτς, του Ζιοβάνι, του Γιαννακόπουλου, του Καρεμπέ φυσικά, ήταν μια στιγμή τελειότητας: τόσο εκθαμβωτική που πολλοί έχουν ξεχάσει το χάος που ακολούθησε. Εκείνη τη σεζόν έπειτα από αυτόν τον θρίαμβο ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε κανένα ματς.

Γνωστά

Εγραψα κάτι για εκείνο το ματς του 2002 γιατί για το αποψινό δεν υπάρχουν και πολλά να πεις. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν είναι Καϊράτ – είναι μια ομάδα με γνωστές αρετές και γνωστές αδυναμίες. Αγωνίζεται καλύτερα εκτός έδρας (έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες) κι αυτό γιατί παίζει με πέντε αμυντικούς, της αρέσει να περιμένει και να χτυπά στις αντεπιθέσεις με γρήγορους παίκτες όπως ο Ποκού και ο Γκριμαλντό. Εχει ωστόσο και λύσεις στο σετ παιχνίδι καθώς σέντερ φορ της είναι ο ψηλός, αλλά πολύ καλός τεχνίτης Τσέχος Σικ.

Θα έχει μια-δυο απουσίες που όμως έχουν μικρή σημασία. Θα λείψει π.χ. ο βασικός της τερματοφύλακας Φλέκεν, αλλά και ο Μπλάζουιτς που θα τον αντικαταστήσει είναι αρκετά έμπειρος. Ανοιχτό βιβλίο είναι όμως και ο Ολυμπιακός. Ξέρουμε έως και τη σύνθεσή του καθώς θα αγωνιστούν τα περίφημα παιδιά του Μεντιλίμπαρ – οι βασικοί του. Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα στην άμυνα, Εσε – Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή, Ζέλσον και Ποντένσε στο πλάι κι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι: ο Ιρανός ξεκινά γιατί ο Ελ Κααμπί μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε χθες ότι τον θέλει μαζί του στον πάγκο.

Αξία

Δεν υπάρχουν επίσης και μυστικά ως προς την τακτική που ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσει. Θα πιέσει τους Γερμανούς, θα προσπαθήσει να κερδίσει τις περίφημες δεύτερες μπάλες με τον Εσε και τον Μουζακίτη, θα γεμίσει πολύ στην περιοχή αφού ο σκοπός είναι να πάει γρήγορα η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Και θα προσέξει να μη δώσει χώρους και να μη δεχτεί αντεπιθέσεις. Τι μένει να δούμε; Την απόδοση των παικτών των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες έχουν σπαρτίτο.

Αναμένεται να δούμε τις ερμηνείες: αυτές θα καθορίσουν τα πάντα απόψε. Και δεν χωρά αμφιβολία πως οι παίκτες και των δύο ομάδων γνωρίζουν την αξία της νίκης. Τη χρειάζεται και η Λεβερκούζεν. Με τους 9 βαθμούς που έχει είναι πιο κοντά στην πρόκριση από όσο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν την έχει και στο τσεπάκι. Την τελευταία αγωνιστική η γερμανική ομάδα θα παίξει με τη Βιγιαρεάλ. Μπορεί η ισπανική ομάδα να είναι από τις ελάχιστες αποκλεισμένες, αλλά δεν νομίζω πως ο κόουτς Κάσπερ Χιούμαν θέλει να ρισκάρει μια πρόκριση στο τελευταίο ενενηντάλεπτο.

Απίστευτη

Ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα με τον Αστέρα Τρίπολης για να προετοιμάσει το ματς με τη γερμανική ομάδα. Αλλά αυτός που δεν είδαμε, ενώ αγωνίστηκε κανονικά, ήταν αυτή την αγωνιστική ο ΠΑΟ. Η ΑΕΚ τον διέλυσε με 4-0 στο ντέρμπι της Αθήνας χωρίς μάλιστα η απόδοσή της να είναι εντυπωσιακή: η ομάδα του Νίκολιτς προηγήθηκε νωρίς, υπέφερε από το 25′ μέχρι το 45′ το πρέσινγκ του ΠΑΟ, που όμως δεν έκανε φάσεις, και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε τη νίκη με συνοπτικές διαδικασίες χάρη σε τέσσερα γκολ του Γιόβιτς τον οποίο η άμυνα του ΠΑΟ βλέπει και τρέμει. Ο Σέρβος έχει πετύχει εναντίον του ΠΑΟ επτά γκολ σε δύο παιχνίδια φέτος. Επίδοση απίστευτη.

Restart

Ο Γιόβιτς ήρθε το καλοκαίρι κουβαλώντας, όχι μία, αλλά τρεις χρονιές γεμάτες δυσκολίες και κάνει πράγματα που στην ΑΕΚ ένας σέντερ φορ είχε να κάνει χρόνια. Βασικός παράγοντας στην ανάστασή του είναι ο κόουτς Νίκολιτς που τον πίστεψε από την αρχή γιατί ως Σέρβος τον γνώριζε και τον χρησιμοποιεί ήδη από το καλοκαίρι όπως πρέπει. Ο Νίκολιτς δεν ζητάει από αυτόν πολλά τρεξίματα, ούτε κάποια συμμετοχή στο πρέσινγκ. Τον θέλει με καθαρό μυαλό στην περιοχή των αντιπάλων και ζητά οι ακραίοι να τον ψάχνουν: ο τύπος είναι σπουδαίος finisher και χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό του έφτασε σε ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν. Οι τραυματισμοί τον έφεραν πίσω, αλλά στην ΑΕΚ βρήκε κίνητρο για restart. Ο Νίκολιτς, που τον ξέρει, μιλάει κολακευτικά για αυτόν, τον αποκαλεί ηγέτη της ομάδας, δεν τον πίεσε ποτέ. Ο σέρβος κόουτς σίγουρα ξέρει από ανθρώπους.

Επόμενο

Πολλοί πλέον από την Κυριακή το βράδυ έχουν αρχίσει και αναρωτιούνται τι διάβολο κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μικρότερη βαθμολογική συγκομιδή με τον ισπανό κόουτς από αυτή που είχε με τους δύο προηγούμενους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή τον Ρουί Βιτόρια και τον Χρήστο Κόντη. Το χειρότερο όμως δεν είναι τα αποτελέσματα: είναι η γενική εικόνα του. Στην ομάδα του Παναθηναϊκού δεν διακρίνεται τι ακριβώς θέλει να κάνει ο προπονητής, αν δηλαδή θέλει να δημιουργήσει έναν Παναθηναϊκό στιβαρό στην άμυνα ή μια πιεστική ομάδα ή μια επιθετική ομάδα. Επειτα από αυτά που είδα στο κυριακάτικο ντέρμπι στην Opap Αrena νομίζω ότι η απάντηση για το τι κάνει ο Μπενίτεθ είναι σχετικά απλή: για την ώρα ο Ισπανός απλά περιορίζεται στο να ψάχνει κάθε φορά έναν τρόπο να ανταποκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον αντίπαλο που βρίσκεται απέναντι. Αυτός είναι ο λόγος που αλλάζει διαρκώς. Κι αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ποδοσφαιριστές του τα χάνουν στην πρώτη αναποδιά: όταν το αρχικό σχέδιο δεν αποδίδει, όλοι σκέφτονται το επόμενο ματς…