Ασταμάτητη η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα, με το απόλυτο των οκτώ νικών και 24 βαθμών.

Με επιθετικό ποδόσφαιρο και εξαιρετική άμυνα, οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα επικράτησαν εύκολα με 11-0 του Εθνικού Καλαμάτας στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, στο ματς της 8ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τρία γκολ (από δύο οι Γιάννου, Μυλωνά, Βαλκάνη, από ένα οι Πελεκούδα, Τρυγούτη).

Στο ματς με την ομάδα της Καλαμάτας, τα κορίτσια του Ολυμπιακού κυριάρχησαν απόλυτα στο Ρέντη, αφού προηγήθηκαν με 6-0 στο ημίχρονο, ενώ σκόραραν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, πετυχαίνοντας με άνεση το «οκτώ στα οκτώ» στο πρωτάθλημα!

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (1-0), με γκολ της Βενιαμίν (8′), η οποία διπλασίασε τα τέρματα (2-0), ένα λεπτό μετά (9′). Στο 15ο λεπτό, η Γιάννου «βρήκε» δίχτυα με ωραίο σουτ, για το 3-0, με την Βενιαμίν να «χτυπάει» ξανά (17′), για το 4-0. Με κεφαλιά της Γιάννου (19′), οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο 5-0, ενώ «έκλεισαν» το ημίχρονο με 6-0, με γκολ της Μυλωνά (23′).

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο δεύτερο μέρος, αφού στο 48ο λεπτό, με την Βαλκάνη, ξέφυγε με 7-0 από τον Εθνικό Καλαμάτας, με την Τρυγούτη (50′) να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 8-0. Στο 59ο λεπτό, η Μυλωνά «έγραψε» το 9-0, με τις Βαλκάνη (70′) και Πελεκούδα (72′) να διαμορφώνουν το τελικό 11-0 του ματς.

Ολυμπιακός (Τάσος Φλέγγας): Μαντζακοπούλου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Φεγγούλη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Τρυγούτη, Δημητρίου, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Ξυλούρη, Βαλκάνη, Κατσάνου).

Δηλώσεις:

Βασιλική Τρυγούτη: «Είμαστε πολύ χαρούμενες που ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ξεκίνησε με μια νίκη. Δείξαμε σοβαρότητα και συγκέντρωση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και αυτό μας δικαίωσε. Συνεχίζουμε με την ίδια νοοτροπία και τη συνεχή προσπάθεια να προσφέρουμε όμορφο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δουλεύοντας σκληρά σε κάθε προπόνηση για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας».