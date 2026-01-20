Συνέβη με διαφορά λίγων ωρών. Στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ ξεκίνησαν έξι έλληνες ποδοσφαιριστές που αν προστεθούν και οι επτά της κρητικής ομάδας μας κάνουν σύνολο 13.

Η τελευταία φορά που ο Δικέφαλος είχε παρατάξει τον ίδιο αριθμό ελλήνων παικτών ήταν στις 16 Μαΐου 2021.

Στη Γαλλία, η Μπρεστ στο ματς με τη Λυών κατέβασε ενδεκάδα με μόνο γάλλους ποδοσφαιριστές. Η προηγούμενη φορά που παρατάχθηκαν έντεκα Γάλλοι σε ματς της Λιγκ 1 ήταν στις 4 Μαρτίου 2012.

Στην Ισπανία η Μπάρτσα ξεκίνησε το ματς με τη Σοσιεδάδ με εννέα Ισπανούς και η βασκική ομάδα με οκτώ.

Το τελευταίο διάστημα η Παρί Σεν Ζερμέν προσπαθεί επίσης να ομογενοποιηθεί φυλετικά, ενώ και η Μπάγερν προτιμά να στηρίζεται σε γερμανούς παίκτες και δη αυτούς που αναδεικνύονται από την ακαδημία της.

Παρατηρούμε λοιπόν πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «αντι-Μπόσμαν» κίνημα και επιστροφή στον προστατευτισμό. Οι ποδοσφαιρικές βαβέλ που κάποτε ήταν της μόδας, με δεκάδες λεγεωνάριους από κάθε άκρη της γης να συνωστίζονται κάτω από την ίδια στέγη προσπαθώντας να μιλήσουν την ίδια γλώσσα και να τροχίσουν τις αιχμές της κουλτούρας τους ώστε να χωρέσουν στο σύνολο, μοιάζουν πια ξεπερασμένες. Συνεχίζουν φυσικά να υπάρχουν και δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθούν σε μια ελεύθερη αγορά. Η νέα τάση αμφισβητεί ευθέως το αφήγημα τριών δεκαετιών που χτίστηκε πάνω στον νόμο Μπόσμαν ο οποίος γκρέμισε ουσιαστικά τα σύνορα και πλημμύρισε τα ομαδικά αθλήματα με αμφιβόλου ποιότητας ξένους αθλητές.

Οι ξένοι παίκτες πάντοτε υπήρχαν. Λόγω όμως του μικρού αριθμού που επιτρεπόταν να έχει κάθε ομάδα, οι κορυφαίοι σύλλογοι φρόντιζαν να αποκτούν την αφρόκρεμα. Ακόμα και τότε οι ομάδες προσπαθούσαν οι ξένοι παίκτες να προέρχονται από την ίδια χώρα για να υπάρχει ομοιογένεια. Η Μίλαν είχε τρεις Ολλανδούς, η Ιντερ τρεις Γερμανούς, η Νάπολι τρεις Λατίνους και ούτω καθ’ εξής.

Χωρίς να το αντιλαμβάνεται, το ποδόσφαιρο ηγείται αυτή τη στιγμή ενός κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης, όταν το ίδιο είχε τεθεί επικεφαλής της προσπάθειας να καταργηθεί ο προστατευτισμός με αποκορύφωμα τον νόμο Μπόσμαν. Το δημοφιλέστερο άθλημα δείχνει ξανά την πορεία που θα ακολουθήσει ο κόσμος τα επόμενα χρόνια. Πόσοι όμως μπορούν να το αντιληφθούν;