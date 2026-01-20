«Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση, που κρύβονται επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους». Τάδε έφη Στέφανος Κασσελάκης (στο τρέιλερ εκπομπής περιφερειακού καναλιού που θα προβληθεί σήμερα). Θα περίμενε κανείς να αντιλαμβάνεται την εσωτερική σύγκρουση που ίσως ζουν αυτοί. Προφανώς, όμως, όταν πάψουν να σε κυνηγούν οι ρεπόρτερ των πρωινάδικων, κι η δική σου δημόσια εικόνα έχει ξεθωριάσει, η πρόκληση που θα κάνει μιντιακό ντόρο έχει μεγαλύτερη αξία για σένα από τα διλήμματα των άλλων.

Σταυροκόπημα

Χθες, κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πάνος Σκουρλέτης. Αφού αποκάλεσε τους γαλάζιους βουλευτές «τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας», ο Μακάριος Λαζαρίδης πήρε τον λόγο για να σταυροκοπηθεί (ον κάμερα, φυσικά) και να δηλώσει ανακουφισμένος που «η χώρα σώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ». Μεταξύ μας, βέβαια, οι συριζαίοι είναι για τους νεοδημοκράτες σαν τους καβαφικούς βαρβάρους. Τους βλέπουν σαν «μια κάποια λύσις» για να φοβίσουν τους δυσαρεστημένους με την κυβέρνηση ψηφοφόρους που επιθυμούν σταθερότητα. Αλλά, όπως λέει κι ο ποιητής, βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Συμφέροντα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διατυμπάνισε πως η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει τη μάχη κατά της ακρίβειας – κι εκείνος για να προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Πάντως, μια διαγώνια ματιά στο ποσοστό των δημοσκοπικών δειγμάτων τα οποία εδώ και πολύ καιρό απαντούν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι ακρίβεια (μόλις χθες το δήλωσε το 51% στην Opinion Poll) δεν υπονοεί πως οι υπουργικές κι οι κυβερνητικές προσπάθειες αναγνωρίζονται ως επαρκείς. Μάλλον το αντίθετο χαρακτηρίζονται.

Δικαίωμα

Επειδή, κατά τα λεγόμενά της, σέβεται την ελεύθερη βούληση και είναι πιο δημοκρατική απ’ τους πολιτικούς τους οποίους έρχεται να πολεμήσει, θέλει η πλειοψηφία να αποφασίσει αν η κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει άμβλωση ή όχι. Ο Παύλος Μαρινάκης – ο οποίος παρατήρησε πως το θέμα είναι νομοθετικά λυμένο στην Ελλάδα – σοκαρίστηκε που μια γιατρός δεν υπερασπίζεται το γυναικείο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος. Κακώς, γιατί η Καρυστιανού έδειξε χθες καθαρά ποιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι ικανή να εκφράσει.