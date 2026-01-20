Με σταθερό τον συμφωνικό πυρήνα ρεπερτορίου της, εμπλουτισμένο με σύγχρονες αναγνώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, νέο λογότυπο και με πλούσιες αποσκευές από την περσινή χρονιά, οπότε και σημειώθηκε ρεκόρ εισιτηρίων, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προτείνει για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ένα πρόγραμμα πολυεπίπεδο που καλύπτει παράλληλα μεγάλο γεωγραφικό εύρος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβληματικά έργα του ρομαντικού και ύστερου ρομαντικού ρεπερτορίου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Συμφωνία αρ. 5 του Τσαϊκόφσκι, τη «Σκωτική» Συμφωνία του Μέντελσον, τη Συμφωνία αρ. 9 του Ντβόρζακ («του Νέου Κόσμου») και την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, ένα από τα κορυφαία και πιο απαιτητικά έργα του είδους, που παρουσιάζεται σε πλήρη ανάπτυξη από την ΚΟΘ υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου βρετανού αρχιμουσικού Μάρτιν Μπράμπινς (25/4).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι θεματικές συναυλίες, όπως το συμφωνικό πρόγραμμα «Η Λυγερή και ο Χάρος» (23/1), όπου «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Σούμπερτ, σε μεταγραφή του Μάλερ για ορχήστρα εγχόρδων, συνομιλεί με το ομώνυμο μπαλέτο του Νίκου Σκαλκώτα και με παραδοσιακά τραγούδια, συνθέτοντας έναν μουσικό στοχασμό γύρω από τον θάνατο, τη μοίρα και τη λαϊκή μνήμη. Αντίστοιχα, η «Συναυλία για την Ειρήνη», που θα παρουσιαστεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, φέρνει στο προσκήνιο έργα σύγχρονων και νεότερων συνθετών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, αφού τη συναυλία θα διευθύνει η διακεκριμένη ιρανή μαέστρος Γιαλντά Ζαμανί, ενώ σολίστ θα είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια εβραϊκής καταγωγής Λιβ Μίγκνταλ (6-7/4).

Βασίλης Βαρβαρέσος

Συναυλίες που συνδυάζουν το συμφωνικό ρεπερτόριο με εμφανίσεις σολίστ υψηλού επιπέδου, όπως το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 του Προκόφιεφ με τον Βασίλη Βαρβαρέσο (31/1), το Κοντσέρτο για βιόλα του Μπάρτοκ με σολίστ τον Μάτε Σουτς (13/2), καθώς και το Κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον και το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο του Σεν-Σανς, που πλαισιώνονται από συμφωνικά έργα μεγάλης κλίμακας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσίαση του νέου CD της ΚΟΑ (27/3), της πλέον ηχογραφημένης ελληνικής συμφωνικής ορχήστρας εκτός συνόρων, «Another Dawn», με έργα των Ακρον, Κόρνγκολντ και Ντβόρζακ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΚΟΘ ως φορέα καταγραφής και διάδοσης του συμφωνικού ήχου.

Το πρόγραμμα διευρύνεται ακόμη περισσότερο μέσα από τις ενότητες «Μουσικές του Κόσμου», που προσεγγίζουν τη συμφωνική μουσική ως πεδίο διαπολιτισμικού διαλόγου. Συναυλίες αφιερωμένες στη Σκωτία, την Αρμενία, τη θάλασσα και την εξερεύνηση φέρνουν στο προσκήνιο έργα των Αρνολντ, Μπρουχ, Χατσατουριάν, Μπρίτεν και Βον Ουίλιαμς, συχνά σε πρώτες εκτελέσεις από την ΚΟΘ.

Τέλος, η διεθνής παρουσία της Ορχήστρας ενισχύεται με σημαντικές εμφανίσεις στο εξωτερικό, όπως η συναυλία στην Elbphilharmonie του Αμβούργου (22/2) με έργα Κωνσταντινίδη, Σεν-Σανς, Φαζέλ Σάι και Σοστακόβιτς, καθώς και η συμπαραγωγή των «Carmina Burana» του Καρλ Ορφ στα Σκόπια (22/6), σε συνεργασία με ορχήστρες και χορωδίες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ το δημοφιλές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου θα είναι παρόν και φέτος.