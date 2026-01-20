Σε κούρσα για δύο εξελίσσεται, όπως όλα δείχνουν, οι διαδικασίες για τον διορισμό νέου επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority – EBA). Ο Γάλλος Φρανσουά Λουί Μισό (φωτογραφία αριστερά), ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της EBA από το 2020, και ο Κωνσταντίνος Ηροδότου (φωτογραφία δεξιά), πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg. Η EBA συντονίζει την εποπτεία των τραπεζών στην Ευρώπη και παίζει βασικό ρόλο στη διεξαγωγή του διετούς «τεστ κοπώσεως» που καλούνται να περάσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο πρόεδρος της EBA, Ζοζέ Μανουέλ Κάμπα, από την Ισπανία, έχει ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί στο τέλος του μήνα. Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση από τον ίδιο χαρακτηρίστηκε ανατροπή στο μεγάλο «παζάρι» που γίνεται αυτό το διάστημα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για την τοποθέτηση δικών τους ανθρώπων στην κορυφή σημαντικών ιδρυμάτων και θεσμών. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθεί ακρόαση υποψηφίων ενώπιον της ειδικής αποκαλούμενης επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο υποψήφιος πρέπει στη συνέχεια να πάρει πράσινο φως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Κάμπα διορίστηκε απευθείας από το συμβούλιο εποπτών της EBA το 2019, αν και η επακόλουθη ανανέωση της θητείας του εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την αλλαγή της διαδικασίας το 2020.

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ – Dubai Chambers

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προχώρησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΒΕΑ) και τα Dubai Chambers, με το οποίο τέθηκαν οι βάσεις επενδυτικών και επιχειρηματικών συνεργειών μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι, καθώς η οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι η δεύτερη ισχυρότερη στον αραβικό κόσμο με ΑΕΠ 446 δισ. δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκαν στην πρώτη πηγή επενδυτικών κεφαλαίων για την Ελλάδα, με καθαρές Αμεσες Ξένες Επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 28% των συνολικών ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Μάλιστα περίπου 450 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται ήδη στα Εμιράτα. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, το Μνημόνιο αυτό δεν είναι απλώς μια θεσμική συμφωνία, αλλά ένα πλαίσιο σχεδιασμένο να παράγει πραγματικές επιχειρηματικές ροές και επενδυτικές συνέργειες σε στρατηγικούς τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία και ο τουρισμός. Μάλιστα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θα διερευνήσει τη διοργάνωση μιας επιχειρηματικής αποστολής στο Ντουμπάι, με τη φιλοξενία και τον συντονισμό των Dubai Chambers το επόμενο διάστημα.

Πρεμιέρα ελέγχων από Κομισιόν, ΔΝΤ

Με το βλέμμα στραμμένο στο πρώτο «πράσινο σήμα» από τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν και του ΔΝΤ, το οικονομικό επιτελείο μπαίνει σε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τα τεχνικά κλιμάκια για την πορεία της οικονομίας και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Εντός των επόμενων ημερών ξεκινά στην Αθήνα η αξιολόγηση του 2025, στο πλαίσιο τόσο της ευρωπαϊκής εποπτείας όσο και της ετήσιας έκθεσης του Άρθρου 4 του ΔΝΤ. Οι επαφές αυτές, θα διαρκέσουν έως τον Μάρτιο, με τους ξένους τεχνοκράτες να αναμένεται να διασταυρώσουν τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις εισπράξεις από τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Από αυτά τα δεδομένα θα κριθεί αν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος για μόνιμα μέτρα στήριξης και νέες φοροελαφρύνσεις.

Ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες δηλώσεις Ε9

Την πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2027, δηλαδή για τις αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, άνοιξε η ΑΑΔΕ. Οσοι μεταβιβάζουν ακίνητα και το Ε9 δεν έχει συμπληρωθεί αυτόματα μέσω του myProperty θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ. Το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι αποκτούν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα, όσοι προχωρήσουν σε πώληση κάποιου ακινήτου ή μεταβιβάζουν ακίνητα στα παιδιά ή στα εγγόνια τους ή σε συγγενείς με γονική παροχή ή δωρεά, όσοι έχουν οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, όπως ανέγερση κτίσματος ή αποπεράτωση ημιτελούς ακινήτου ή κατεδάφιση, ή προσθήκη νέου ορόφου κ.ά.

Εργαλείο διασύνδεσης προσφοράς – ζήτησης

Σημαντική ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα Job Match της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του υπουργείου Εργασίας. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εργαζόμενους, μέσω εφαρμογής, να δημιουργούν το προφίλ τους και, χρησιμοποιώντας φίλτρα, να καθορίζουν τις προτιμήσεις τους, όπως επαγγέλματα, ωράριο, περιοχή και εύρος μισθού, ώστε να βρίσκουν άμεσα κατάλληλες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρονική περίοδο από τις 13 Μαΐου 2024 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, η εφαρμογή έχει επιτύχει συνολικά 80.103.

Νέα Βοηθός Συνηγόρου για παιδιά

Καθήκοντα Βοηθού Συνηγόρου για τα δικαιώματα του παιδιού ανέλαβε τον Ιανουάριο 2026 η Ισαβέλλα Μονιούδη-Πικρού. Η κυρία Μονιούδη-Πικρού είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων (Diploma & Master of Arts) στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Victoria του Μάντσεστερ.