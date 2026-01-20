Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (Συμβούλιο Ecofin) ενεργοποίησαν διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Φινλανδία λόγω δημοσιονομικού ελλείμματος άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ.

Η Φινλανδία παρουσιάζει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% για το 2024 και 4,3% για το 2025, υπερβαίνοντας το όριο που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι η χρήση από τη Φινλανδία της “εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες”, που επιτρέπει υπερβολικό έλλειμμα 1,5% χωρίς ενεργοποίηση ΔΥΕ, δεν δικαιολογεί πλήρως το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.

Το Συμβούλιο ζητά από τη Φινλανδία να παρουσιάσει «αποτελεσματικά μέτρα», έως τις 30 Απριλίου 2026 για τη μείωση του ελλείμματός της και να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της δεν θα υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.