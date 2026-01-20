Περίπου 1,52 δισεκατομμύριο τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, σημειώνοντας χρονιά-ρεκόρ, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε από τον οργανισμό ΟΗΕ Τουρισμός (πρώην Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού – WTO). Ο οργανισμός έκανε λόγο για ισχυρή δυναμική στις αγορές της Αφρικής και της Ασίας.

Όπως αναφέρει ο οργανισμός του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Μαδρίτη, ο αριθμός των διεθνών τουριστικών ταξιδιών αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 1,4 δισεκατομμύριο ταξίδια. Οι παγκόσμιες τουριστικές εισπράξεις έφθασαν τα 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.