Η σαρωτική βράβευση της σκανδιναβικής ταινίας «Συναισθηματική αξία» του Γιόακιμ Τρίερ με έξι βραβεία, στα 38α Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που δόθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Βερολίνο, κατά κάποιο τρόπο δηλώνει ότι τα μέλη της Ακαδημίας κινήθηκαν κοιτάζοντας κατευθείαν στην ψυχή και το συναίσθημα καταστάσεων που όλοι ζούμε ή μπορούμε να ζήσουμε. Κινήθηκε, με άλλα λόγια, ανεξαρτήτως επικαιρότητας και πολιτικής ατζέντας, όπου ταινίες όπως το «Ενα απλό ατύχημα» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί και «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Χάνια ήταν (θεωρητικά) τα φαβορί.

Να λοιπόν που μια παράξενη, οικογενειακή σχέση, εκείνη ενός πατέρα – διάσημου σκηνοθέτη (Στέλαν Σκάρσγκαρντ) και της κόρης – διάσημης ηθοποιού, την οποία θέλει πρωταγωνίστρια σε ταινία του (Ρενάτε Ρέινσβε), «μίλησε» περισσότερο στην καρδιά των μελών της Ακαδημίας. Και ίσως, τελικά, αυτή η ταινία, η οποία απέσπασε τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, α’ ανδρικού και α’ γυναικείου ρόλου (Σκάρσγκαρντ – Ρέινσβε), μουσικής, και όλα δείχνουν ότι θα συγκεντρώσει πολλές υποψηφιότητες στα Οσκαρ (ανακοινώνονται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου), να είναι η πραγματική απάντηση στα προβλήματα των καιρών μας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο άνθρωπος, με τις αρετές και τις αδυναμίες του, ήταν, είναι και θα είναι εκείνος που πάντα έχει τον πρώτο λόγο σε όλα.

Τζαφάρ Παναχί, Λιβ Ούλμαν

Βεβαίως, η πολιτική ατζέντα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει. Πριν από την έναρξη της τελετής, αποθεωμένος από χειροκροτήματα ορθίων, ο ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί μίλησε για την εφιαλτική κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του και διάβασε μια δήλωση των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, καταδικάζοντας τη βία του καθεστώτος στην Τεχεράνη. «Αυτός δεν θα είναι ο πόνος μόνο μιας χώρας αν ο κόσμος δεν αντιδράσει σε αυτή την κραυγαλέα βία σήμερα», είπε ο Παναχί. «Οχι μόνο το Ιράν, αλλά ολόκληρος ο κόσμος κινδυνεύει. Η βία που μένει αναπάντητη γίνεται κανονικότητα και όταν γίνεται κανονικότητα, εξαπλώνεται. Γίνεται μεταδοτική».

Εξίσου εντυπωσιακή όμως ήταν και η παρουσία της νορβηγίδας ηθοποιού Λιβ Ούλμαν, στην οποία δόθηκε ένα τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Η πάλαι ποτέ μούσα του Ινγκμαρ Μπέργκμαν άδραξε την ευκαιρία και επιτέθηκε πονηρά κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η πατρίδα της, η Νορβηγία, έχει έναν κανόνα σε ό,τι αφορά το βραβείο Νομπέλ. «Αν κάνετε κακή χρήση του βραβείου Νομπέλ, σας το αφαιρούμε», είπε. Η αναφορά έγινε με αφορμή την απόφαση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάντο να δώσει το μετάλλιο του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης στον Τραμπ.