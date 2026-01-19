Το Ολύμπια και η Stages Network παρουσιάζουν τη συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή», με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά στην ελληνική μουσική σκηνή και σαράντα χρόνων συνεχούς παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Στον πανέμορφο και εμβληματικό χώρο του Ολύμπια, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, θα γιορτάσουμε αυτές τις σημαντικές μουσικές διαδρομές και αυτό το ταίριασμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τον περασμένο Μάιο.

Μέσα από αυτή τη μοναδική μουσική συνύπαρξη, υπέροχοι ερμηνευτές, φίλοι και συνεργάτες χρόνων του Κώστα Λειβαδά, τιμούν τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές του κοινού και σφράγισαν το συλλογικό συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς.

Μέσα στα 30 χρόνια που είναι στη δισκογραφία, ο Κώστας Λειβαδάς μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή σημαντικών ερμηνευτών, 7 προσωπικούς δίσκους, μελοποιημένη ποίηση, soundtracks για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και μουσική για το χοροθέατρο.

Στη συναυλία θα ακουστούν πολλά αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την τριαντάχρονη πορεία του συνθέτη από το “Πιάσε με”, το “Μοίρα μου έγινες”, “Εγώ σ’ αγάπησα εδώ” μέχρι το “Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα”, το “Σαν να μη πέρασε μια μέρα” και το “Για να σε συναντήσω” ως το “Η επίμονή σου”, και “Το καράβι για τη Φολέγανδρο”.

Επίσης θα παρουσιαστούν τραγούδια που ξεχώρισαν από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά “Περιοδεία εντός”, όπως το “Αν εμείς χωρίσουμε” ντουέτο με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, το “Όσο δεν είμαστε μαζί”, το “Σαν το νησί του καθενός” και “Τα παιδιά των δρόμων”.

Στη συναυλία συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Παρασκευή 30.01.26

Μελίνα Ασλανίδου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γρηγόρης Κλιούμης, Ρένος Χαραλαμπίδης

Σάββατο 31.01.26

Eλένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γρηγόρης Κλιούμης, Ρένος Χαραλαμπίδης

Στο πιάνο και στο τραγούδι ο Κώστας Λειβαδάς.

Τη συναυλία διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Συμπράττουν οι μουσικοί:

Μιχάλης Καλκάνης (κόντρα μπάσο)

Βαγγέλης Καλαμάρας (τύμπανα)

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας υπογράφει η Βάγια Ζεππάτου.

Τις ενορχηστρώσεις επιμελείται ο Φώτης Παπαντωνίου.

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας» Ακαδημίας 59, Αθήνα

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

· Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ώρα 20:30

· Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρα 20:30

Τιμές εισιτηρίων :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ : 30,00 € ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ : 25,00 € VIP : 30,00 €

Α ΖΩΝΗ : 20,00 €, Φοιτητικό Ανέργων 18,00 €

Β ΖΩΝΗ : 15,00 €, Φοιτητικό Ανέργων 13,00 €

Γ ΖΩΝΗ : 12,00 €, Φοιτητικό Ανέργων 10,00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : 10,00 € Φοιτητικό Ανέργων 8,00 €

Εισιτήρια : · https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dyo-epeteioi-mia-skini-30-xronia-kallitexnikis-dimiourgias-kosta-leibada-40-xronia-orxistra-nykton-egxordon-thanasis-tsipinakis/

· στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

· στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα