Στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η μουσική παράσταση «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε το 1956, χαρακτηρίζει μια νέα εποχή του ίδιου του ποιητή αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της «Τέταρτης Διάστασης», αλλά και γενικότερα για την ποίηση.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης παρουσιάζει σε μία νέα μορφή θεατρικού αναλογίου το βαθύτατα ερωτικό – λυρικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, της γυναίκας με τα «μαύρα», προσπαθώντας μέσω της μουσικής ο θεατής να γίνει κοινωνός των «στιγμών» του κειμένου.

Ο συνθέτης συνδύασε το λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο ποιητής, σε ένα σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας παρουσιάζει.

Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου, και η ορχήστρα μουσικής δωματίου με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα, αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

Ταυτότητα παράστασης:

Ερμηνεία : Παναγιώτα Βλαντή

Μουσική Σύνθεση : Θοδωρής Λεμπέσης

Σολίστ : Χρήστος Ζερμπίνος ακορντεόν, Δημήτρης Κουφογιώργος κλασική κιθάρα

Διευθύνει ο συνθέτης του έργου Θοδωρής Λεμπέσης

Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου εγχόρδων

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού

& Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, lazaridou@a-th.gr

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης kokolakispr@gmail.com

Διάρκεια Παράστασης : 120’

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα

Ημέρα & Ώρα Παράστασης :

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:30

Τιμές εισιτηρίων :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ : 30,00 € ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ : 25,00 € VIP 1 : 30,00 € VIP 2 : 25,00 €

Α ΖΩΝΗ : 20,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 18,00 €

Β ΖΩΝΗ : 15,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 13,00 €

Γ ΖΩΝΗ : 12,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 10,00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : 10,00 € Φοιτητικό-Ανέργων 8,00 €

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/i-sonata-tou-selinofotos-mousiko-analogio

στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

211 1000 365 στοταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240

(εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr