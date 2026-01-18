Τα τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας που ακούγονται από την ίδια ή ηθοποιούς σε ελληνικά σήριαλ – και ένα bonus track από τον Γιώργο Λάνθιμο.

«Είσαι το ταίρι μου»: Τη βραδιά μου απόψε

Είναι ένα τραγούδι που η μεγάλη ερμηνεύτρια δεν συμπεριλάμβανε στις ζωντανές εμφανίσεις της, παρόλο που ταίριαζε γάντι στην εικόνα της -χώρια που είχε την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού (και στίχους του Αλέκου Σακελάριου). Αυτό, λοιπόν, επιλέγει να τραγουδήσει η Στέλλα – Βίκυ Σταυροπούλου ως μήνυμα προς τον Σωτήρη – Αλέξη Γεωργούλη στο «Είσαι το ταίρι μου» (MEGA): Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς/ Μαθε και λιγάκι να χαμογελάς/ Τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές/ Αύριο μου τις λες

Στην ίδια σειρά η ίδια ηθοποιός τραγουδάει στον Αλέκο Συσσοβίτη το «Τι κι αν περάσαν χρόνια» (Νίκου Ιγνατιάδη – Γιάννη Πάριου), το οποίο προέρχεται από τον δίσκο της Μαρινέλλας «Σ’ αγαπώ» (1979)

«Ντόλτσε βίτα»: «Ξεγελώ λοιπόν τον καθένα»

Από τα τραγούδια της δεύτερης περιόδου, όταν η Μαρινέλλα έχει ξεκινήσει τη σόλο καριέρα επιλέγοντας μαζί με τα «εξωστρεφή» κομμάτια και αρκετά με πρόζα. Έτσι ξεκινάει το κομμάτι αυτό των Αντώνη Στεφανίδη – Σάσας Μανέτα (του 1981), το οποίο οπτικοποιείται για την τηλεοπτική σειρά «Ντόλτσε βίτα» (MEGA) με την Άννα Παναγιωτοπούλου να κάνει όσα λέει η Μαρινέλλα στην αρχή: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα/ έβαψα τα χείλη τα θλιμμένα/ πέρασα το ρουζ στα μάγουλα μου/έβαλα λουλούδια στα μαλλιά μου/ Πήρα το φουστάνι το καλό μου/ κρέμασα στολίδια στο λαιμό μου…

«Εγκλήματα»: Για σένανε μπορώ

Στη δισκογραφία της Μαρινέλλας ξεχωρίζουν ορισμένα τραγούδια που άνετα μπάινουν στην κατηγορία των «υπερβολικά δραματικών». Το «Για σένανε μπορώ», επίσης από τη χρονιά του 1981 και τον ίδιο δίσκο με το «Ξεγελώ», είναι ένα από αυτά. Ακριβώς την υπερβολή του χρησιμοποίησαν στο επεισόδιο των «Εγκλημάτων» (ΑΝΤ1) για να το οπτικοποιήσουν τοπιθετώντας την Φλόρα (Υρώ Μανέ) ως …ζητιάνα του έρωτα στον δρόμο, αλλά και ως φαμ φατάλ που πετάει το πανωφόρι και μένει «γυμνή στους δρόμους», αντίθετα στους νόμους και κάθε ιερό.

«Άνοιξε πέτρα»

Είναι ίσως το κομμάτι που έχουν κοπιάρει τις περισσότερες φορές σε τηλεοπτικές σκηνές όταν μια απογοητευμένη ηρωίδα πρέπει να καταπιεί τον καημό της και να αντέξει την απόρριψη του έτερου μισού. Στo 116o επεισόδιο της «Πολυκατοικίας» (MEGA) η Μαργαρίτα Μπαλαφούτη (Νικολέτα Βλαβιανού) βάζει το τραγούδι να ακούγεται αχάραγα με την αντίστοιχη αμφίεση (Από το 28:38).

Από τις τελευταίες «χρήσεις» του είναι αυτή από την Ελένη Ράντου στο «Ζακέτα να πάρεις» μαζί με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Το τραγούδι, όμως, ακούγεται και στο τέλος του 36ου επεισοδίου της «Ντόλτσε βίτα» όταν όλοι -και κυρίως η Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου)- ακούνε ότι ο Αντώνης (Θανάσης Ευθυμιάδης) παρουσιάζεται στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κόρινθο (Από το 28:13).

Bonus: ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου

Στον «Κυνόδοντα», την ταινία με την οποία ο Γιώργος Λάνθιμος σύστησε το κινηματογραφικό του σύμπαν το 2009, ακούγεται ένα κομμάτι – έκπληξη της Μαρινέλλας. Στη σκηνή όπου ο πατέρας (Χρήστος Στέργιογλου) μεταφέρει με το αυτοκίνητο τη Χριστίνα (Άννα Καλαϊτζίδου) ακούγεται αρκετά καθαρά το τραγούδι «Σ’ απαρνήθηκα τρις» των Κώστα Χατζή και Σώτιας Τσώτου: Σ’ απαρνήθηκα τρις και τα όνειρα σβήσαν/ θα σ’ αρνιόμουν κι αν ήσαν χίλιοι τρεις, τι να πεις;/. Βράχος έλεγα θα ’ναι η αγάπη στη γης/ μα οι όρκοι σκορπάνε στον βοριά της ζωής/ τι να πεις τι να πεις; Είναι ένα κομμάτι από τον ιστορικό πλέον δίσκο «Ρεσιτάλ» με τη ζωντανή ηχογράφηση των Χατζή – Μαρινέλλας στην μπουάτ «Σκορπιός», 28 Μαρτίου 1976.