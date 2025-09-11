Τις δυσάρεστες εξελίξεις σε σχέση με την υγεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη επί σκηνής, αποκάλυψε ο συγγραφέας, Γιάννης Ξανθούλης.

Ο Γιάννης Ξανθούλης βρισκόταν δίπλα στην κόρη και την εγγονή της Μαρινέλλας εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 2024, όταν η ατμόσφαιρα στο Ηρώδειο «πάγωσε» απότομα. Με φωνή γεμάτη πόνο, περιέγραψε το σοκ που βίωσαν, βλέποντας την εμβληματική καλλιτέχνιδα να καταρρέει μπροστά στα μάτια τους. «Ήταν σοκ, δεν ήταν λιποθυμία απλά, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό» είπε, τονίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η προσωπική του μαρτυρία αποκάλυψε το μέγεθος της δοκιμασίας, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της: «Εγώ ξέρω, ότι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υπέφερε και μαζί υποφέραμε κι εμείς και υποφέρουμε μέχρι τώρα που σκεφτόμαστε ότι η απουσία της είναι πολύ έντονη». Πέρα από τη φωνή που σημάδεψε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο συγγραφέας αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα ως έναν αναπόσπαστο άνθρωπο της ζωής του. «Ήταν άνθρωπος του σπιτιού μας, όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά ένας δικός μας άνθρωπος», τόνισε.

Η αλήθεια για την υγεία της σήμερα

Ο Γιάννης Ξανθούλης μίλησε για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας και επιβεβαίωσε, ότι παρά το γεγονός πως έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την περιπέτειά της «δεν άλλαξε τίποτα στην υγεία της». Η περιγραφή του είναι αποκαλυπτική, καθώς μετέφερε τα λόγια της κόρης της: «Η μαμά είναι στο δωμάτιο. Δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον».

Ο συγγραφέας εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια της έντασης και της ζωντάνιας της καλλιτέχνιδας, που στα 86 της χρόνια μπορούσε να «κάνει τον τόπο να τρίζει» κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την περιπέτειά της κι αυτό είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δεν άλλαξε τίποτα στην υγεία της. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση, που στα 86 της έβγαινε στη σκηνή και “έτριζε” ο τόπος, ότι πλέον δεν υπάρχει. Η κόρη της λέει “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον».