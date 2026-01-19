Η θερμοκρασία έχει κατέβει πολλούς βαθμούς, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας πέφτουν χοντρές νιφάδες χιονιού, χαρίζοντας κινηματογραφικού τύπου spots. Τα χιονοδρομικά κέντρα είναι πανέμορφα, οι μεγάλοι επιδίδονται στα αγαπημένα τους σπορ, τα παιδιά παίζουν μέσα στο κατάλευκο τοπίο, χαρούμενα, ευτυχισμένα. Ποιος είναι ο ωραιότερος χιονάνθρωπος μέσα σε ένα φαντασμαγορικό τοπίο που, έτσι όπως φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον luxury ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μοιάζει σαν να βρίσκεσαι κάπου στις Ελβετικές ή Γαλλικές Αλπεις;

Εκεί κάπου στο όρος Μαίναλο το τοπίο κόβει την ανάσα με την ομορφιά της Ορεινής Αρκαδίας και ένα ξενοδοχείο, το ΜΑΝΝΑ, κλέβει το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων, αν και δεν υπάρχει καμιά διαθεσιμότητα αυτόν τον καιρό για να μείνεις. Εκεί κοιτάζεις τον κόσμο από ψηλά (1.200 μ.), από το υπέροχο αρχαίο ελατόδασος του όρους Μαινάλου. Εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας και προγραμματισμοί καθώς οι Απόκριες πλησιάζουν.

Στην Πάτρα το μεγαλύτερο καρναβάλι ξεκίνησε ήδη επιλέγοντας και τη βασίλισσά του, ένα γοητευτικό μελαχρινό κορίτσι. Στη Βενετία το καλύτερο (μαζί με αυτό του Ρίο στη Βραζιλία) καρναβάλι ξεκινάει στις 31 Ιανουαρίου. Εδώ οι μασκαράδες κινούνται σε μοτίβα άλλων εποχών. Ταιριάζει με την πόλη άλλωστε. Πρίγκιπες, βαρόνοι, κοντέσες, δόγηδες με εκπληκτικά κοστούμια να κυκλοφορούν στα γραφικά δρομάκια ή να κάνουν βόλτες με τις γόνδολες.

Ενα πέρασμα από το περίφημο Palazzo Grassi (της οικογένειας πολυεκατομμυριούχων και μεγάλων συλλεκτών Πινό) είναι απαραίτητο. Στο Μεγάλο Κανάλι για να περιηγηθείτε τον θαυμάσιο χώρο (κλασική βενετσιάνικη αρχιτεκτονική) αλλά και για να δείτε super εκθέσεις. Από τη Βενετία στην Αθήνα για επίσης ενδιαφέρουσες εικαστικές συναντήσεις. Η Citronne Gallery παρουσίασε την ατομική έκθεση της Μαρίας Οικονομοπούλου «All Included», η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει για πρώτη φορά έργα από όλες τις θεματικές ενότητες της εικαστικού. Διαμορφώνεται έτσι μια «αφήγηση» του συνολικού της έργου, η οποία αναπτύσσεται ως ανοιχτή διερεύνηση της ισορροπίας ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό.