Ηταν η μοναδική γυναίκα που παρέστη στη συνάντηση των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη. Δεν νιώθει μειονεκτικά λόγω αυτού. «Τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι ίδια τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες συναδέλφους» λέει. Η Αναστασία Παπαθανασίου, 33 ετών, πήρε μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς ήταν η αγρότισσα που διάβασε την ανακοίνωση των μπλόκων και αγροτικών συλλόγων μετά το πέρας της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μπλόκα της πανελλαδικής επιτροπής, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία, κατήγγειλαν αυτή τη συνάντηση ως διασπαστική και κατηγόρησαν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν. Η ίδια, από την άλλη, αξιολογεί την όλη εμπειρία ως θετική. «Πήγαμε στη συνάντηση για να λύσουμε χρόνιες παθογένειες» είπε στα «ΝΕΑ», μέσω τηλεφώνου, λίγο μετά το τέλος της δεύτερης συνάντησης στην οποία παρευρέθηκε, χθες, αυτής με εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Η αγροτική ζωή στις Μικροθήβες

Η Αναστασία Παπαθανασίου κατάγεται από τις Μικροθήβες, έναν μικρό οικισμό της Μαγνησίας, περίπου μισή ώρα μακριά από τον Βόλο. Ξεκίνησε να δουλεύει στα χωράφια της οικογένειάς της από νεαρή ηλικία. «Για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να την αγαπάς» λέει και προσθέτει πως δεν επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής της. Σήμερα, έχει μεγάλες καλλιέργειες με βαμβάκι και σιτηρά, ενώ έχει κάνει και σχετικές σπουδές στη Λάρισα. Περιγράφει πως αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες για τους νέους αγρότες, αυτή είναι αποφασισμένη. «Είμαστε στριμωγμένοι αυτή την περίοδο, υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας» δήλωσε.

Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ενεργή παρουσία και στο τοπικό μπλόκο των Μικροθηβών, αν και, όπως λέει, δεν εκπροσωπεί κάποιον φορέα, αγροτικό σύλλογο ή συνεταιρισμό. Υπολογίζεται ότι το μπλόκο έχει περίπου 200 τρακτέρ και συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Βόλο, τον Αλμυρό και το Αέρινο Μαγνησίας. Πάντως θεωρείται ένα σχετικά μικρό μπλόκο σε σχέση με τα μεγάλα αντίστοιχα που υπάρχουν στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα.

«Είμαστε όλοι αγρότες. Δεν ξέρουμε τι φηφίζει καθένας»

Η συνάντηση των συγκεκριμένων ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Πρωθυπουργό κράτησε συνολικά 3,5 ώρες. «Φτάσαμε στο και πέντε να συζητάμε τα προβλήματά μας» είπε η αγρότισσα στα «ΝΕΑ», προσθέτοντας πως πρέπει να δοθούν λύσεις γρήγορα. «Ζητήσαμε τα λεφτά να πηγαίνουν σε πραγματικούς αγρότες και θέσαμε το ζήτημα για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Περιμέναμε όμως κάτι περισσότερο από τη συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί πράγματα και πριν από δύο χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Τώρα, παραδέχτηκε λάθη και χρόνιες παθογένειες» συμπλήρωσε.

Η 33χρονη αγρότισσα αρνήθηκε τις κατηγορίες που δημοσιεύθηκαν, ότι στους αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση υπάρχουν και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, και απάντησε πως «Είμαστε όλοι αγρότες που παράγουμε και εκπροσωπούμε μπλόκα. Δεν ξέρουμε τι ψηφίζει ο καθένας».

Στην πρώτη μας επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τα μπλόκα της πανελλαδικής απάντησε πως δεν θέλει να σχολιάσει κάτι. «Είμαστε όλοι συνάδελφοι και αγωνιζόμαστε» είπε. Στη δεύτερη επικοινωνία πάντως φάνηκε πιο ταραγμένη. «Γιατί τώρα παρακαλούν για συνάντηση και δεν ήρθαν χθες;» λέει. Είχε μεσολαβήσει η απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων να ζητήσει εκ νέου συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.