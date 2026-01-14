Στη ματαίωση της παράστασης μπαλέτου με πρωταγωνίστρια τη Σβετλάνα Ζαχάροβα, ρωσίδα χορεύτρια και πρώην βουλευτή του κόμματος του Πούτιν, προχώρησε το Δημοτικό Θέατρο Φλωρεντίας. Επικαλούμενο τις «συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία της παράστασης», το Teatro Del Maggio Musicale αποφάσισε να «αναστείλει προσωρινά» τις δύο βραδιές με την 46χρονη πρίμα μπαλαρίνα στο Θέατρο Μπαλσόι της Μόσχας που ήταν προγραμματισμένες για τις 20 και 21 Ιανουαρίου. Η Ζαχάροβα επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό του συζύγου της, του ρωσοβέλγου βιολονίστα Βαντίμ Ρεπάν.

Πίσω από αυτήν την εξέλιξη τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης βλέπουν την ουκρανική πρεσβεία στην πόλη, η οποία φέρεται ότι ζήτησε την ακύρωση της παράστασης μέσω επιστολής που έστειλε τόσο στο θέατρο όσο και στη δήμαρχο της Φλωρεντίας Σάρα Φουνάρο. Αντιδρώντας στη ματαίωση που για τους Ουκρανούς ήταν «ένδειξη πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», η ρωσική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για παρέμβαση στην «πολιτιστική αυτονομία» της Ιταλίας από το «εγκληματικό τρομοκρατικό καθεστώς του Ζελένσκι». Η χορεύτρια μιλώντας σε ρωσικά Μέσα επιβεβαίωσε την ακύρωση αλλά απέφυγε να σχολιάσει κάτι περαιτέρω. Εκκρεμεί, άλλωστε, και η εμφάνισή της στον πολυχώρο Parco della Musica της Ρώμης τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η Σβετλάνα Ζαχάροβα πληρώνει με αυτόν τον τρόπο τις στενές σχέσεις που διατηρεί με τον ρώσο πρόεδρο. Γεννημένη στην ουκρανική πόλη Λουτσκ, μπήκε στην πολιτική με το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία» όταν υπηρέτησε από το 2007 έως το 2011 ως βουλευτής στην Κρατική Δούμα, τη ρωσική κάτω βουλή. Στη θητεία της αυτή, υπερψήφισε νομοσχέδια που ενισχύουν την εξουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και τον κρατικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών.

Το 2014 ήταν μεταξύ των πρώτων υπογραφόντων την επιστολή προσωπικοτήτων του πολιτισμού της Ρωσίας που υποστήριξαν την κατοχή και της προσάρτιση της Κριμαίας από τη Ρωσία, γεγονός που προκάλεσε τη ρήξη της σχέσης της με τη Χορογραφική Σχολή του Κιέβου, της οποίας ήταν συνεργάτιδα. Από εκείνη τη στιγμή, η καριέρα της άρχισε να εξελίσσεται ακόμα πιο γρήγορα, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα αλλά και στον πολιτικό. Από το 2018 αποτελεί μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου για τον πολιτισμό και τις τέχνες ενώ το 2019 ο Πούτιν την παρασημοφόρησε. Το 2024, διετέλεσε έμπιστη εκπρόσωπος του ρώσου προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικές του εκστρατείας.

Τάση στην Ιταλία

Η συγκεκριμένη, δεν είναι η μοναδική εκπρόσωπος της ρωσικής πολιτιστικής ζωής που βρέθηκε αντιμέτωπη με κυρώσεις στην Ιταλία, μετά την εισβολή της πατρίδας της στην Ουκρανία το 2022. Τον περασμένο Ιούλιο, ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος 16.000 πολιτών της Νάπολης, η συναυλία που θα διεύθυνε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης και του Μπαλσόι της Μόσχας, Βαλέρι Γκεργκίεφ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, την ίδια τύχη είχε και η εμφάνιση του τραγουδιστή της όπερας Ιλντάρ Αμπντραζάκοφ, που αναγκάστηκε να αντικατασταθεί στο καστ της παράστασης του «Ντον Τζιοβάνι» του Μότσαρτ λόγω της συμμετοχής του στην καμπάνια επανεκλογής του Πούτιν το 2014. Αμφίβολη είναι και η τύχη της εμφάνισης της μέτζο σοπράνο Βασιλίσα Μπερζάνσκαγια σε Τορίνο, Πάρμα και Παλέρμο γιατί διατηρεί δεσμό με τον υφυπουργό Πολιτισμού της περιφέρειας Νοβοσιμπίρσκ, Μιχαήλ Σιμονιάν, που ως βιολιστής και μαέστρος έχει δώσει παραστάσεις για τα ρωσικά στρατεύματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.