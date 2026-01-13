Το σφοδρό κύμα γρίπης στη χώρα μας που «σκάει» στα νοσοκομεία είναι η αιτία που αναδύονται οι παθογένειες και οι ελλείψεις του ΕΣΥ. Τα ράντζα επιστρέφουν στα νοσοκομεία της Αττικής, οι κλινικές αιχμής λειτουργούν υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης λόγω της αυξημένης ζήτησης για νοσηλευτική φροντίδα, ενώ στην περιφέρεια οι λιγοστοί γιατροί εξαναγκάζονται σε υπερεφημέρευση.

Ενδεικτική των όσων εξελίσσονται είναι η καταγγελία των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα» με τους ίδιους να περιγράφουν ένα κορεσμένο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρουν κατά τη γενική εφημερία των Θεοφανίων (6/1), «οι παθολόγοι εξέτασαν περισσότερους από 160 ασθενείς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η εφημερία έκλεισε με 20 ράντζα και με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ».

Μοιραία, κλινικές όπως η Αγγειοχειρουργική και η Ουρολογική μετατράπηκαν άτυπα σε παθολογικές, φιλοξενώντας δεκάδες περιστατικά χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό. Εντούτοις η εικόνα αυτή δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο γεγονός: «Στις ημέρες που ακολούθησαν, οι πρωινές εφημερίες επιφύλασσαν πολύωρη παραμονή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με αναμονές που έφταναν έως και τα μεσάνυχτα αφού δεν υπήρχε κρεβάτι ούτε για δείγμα, καταρρίπτοντας στην πράξη τον ισχυρισμό περί τετράωρης αναμονής».

Ακόμη πιο πιεστική ήταν η γενική εφημερία του περασμένου Σαββάτου, όπου από τη διαλογή των ΤΕΠ πέρασαν πάνω από 300 περιστατικά, εκ των οποίων περισσότερα από 160 χρειάστηκαν εκτίμηση από παθολόγο. «Η εφημερία έκλεισε με 22 ράντζα με το ίδιο εξουθενωμένο και αποδεκατισμένο προσωπικό να καλείται να διαχειριστεί έναν ασφυκτικό όγκο περιστατικών», καταλήγει η περιγραφή των εργαζομένων στο «Αγία Ολγα».

Μάλιστα, ο Σύλλογος αφήνει αιχμές για τη διοίκηση του νοσοκομείου, επιμένοντας ότι η μοναδική λύση που προτάσσει συνοψίζεται στην εντολή «δώστε εξιτήρια». Εντούτοις και με τον τρόπο αυτό «μετακυλίεται η ευθύνη στους εργαζόμενους και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών».

Εν τω μεταξύ, αρρυθμίες καταγράφονται και στην Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αρτας λόγω έλλειψης γιατρών. Οι μόλις δύο ειδικευμένοι πνευμονολόγοι που υπηρετούν σε αυτήν, χωρίς κανένα ειδικευόμενο, πραγματοποιούν από 10 έως και 11 εφημερίες τον μήνα επί τουλάχιστον έξι μήνες ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τη… σκυτάλη λαμβάνει η πνευμονολόγος των ΤΕΠ. Εξαιτίας, δε, της έξαρσης γρίπης για τον μήνα Ιανουάριο έχει εξασφαλιστεί η συνδρομή ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, δεδομένου ότι στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας εκτός από το νοσοκομείο της Αρτας πνευμονολογικές κλινικές λειτουργούν μόνον στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Ιωαννίνων και Ρίου.