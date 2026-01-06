Γρίπη, κορωνοϊός και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) κυριαρχούν στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, με τα περιστατικά να αυξάνονται σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο κορωνοϊός παραμένει σε σταθερά επίπεδα, ενώ η γρίπη και ο RSV παρουσιάζουν σημαντική άνοδο.

Τα παιδιά αποτέλεσαν το επίκεντρο της διασποράς των ιώσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, μεταφέροντας τις λοιμώξεις στο οικογενειακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των γιορτών. Οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες παραμένουν οι πιο ευάλωτοι, με τους ειδικούς να συνιστούν εμβολιασμό ακόμη και τώρα, καθώς οι ιοί αναμένεται να κυκλοφορούν έντονα για τους επόμενους μήνες.

Αύξηση κρουσμάτων στα παιδιά και στους ενήλικες

Από τα Χριστούγεννα έως την Πρωτοχρονιά, τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία «Αγλαΐα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» δέχθηκαν έως και 550 παιδιά ημερησίως στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Άννα Παρδάλη, σημειώνει ότι «τα παιδιά αποτελούν το ρεζερβουάρ των χειμερινών λοιμώξεων του αναπνευστικού».

Όπως εξηγεί, η γρίπη δεν υποχωρεί άμεσα, ειδικά στα παιδιά, καθώς η πλήρης ανάρρωση απαιτεί αρκετές ημέρες. «Ακόμη και όταν ο πυρετός πέσει, το ανοσοποιητικό σύστημα παραμένει καταπονημένο», επισημαίνει, τονίζοντας ότι χρειάζεται διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας πριν τα παιδιά επιστρέψουν σε έντονες δραστηριότητες.

Τα βασικά συμπτώματα της γρίπης είναι υψηλός πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, κακουχία, βήχας, πονόλαιμος, ρινική καταρροή και πονοκέφαλος, τα οποία φέτος εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Η πορεία της γρίπης και τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

«Τα στοιχεία δείχνουν αυξητική τάση της εποχικής γρίπης. Μετά τα περιστατικά σε ανηλίκους τον Δεκέμβριο, καταγράφονται πλέον περισσότερα κρούσματα σε ενήλικες, κυρίως άνω των 65 ετών», αναφέρει ο καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση στα λύματα, η γρίπη Α παρουσίασε ραγδαία άνοδο στη Θεσσαλονίκη (+124,3%), στα Ιωάννινα (+115,3%), στη Λάρισα (+68,9%) και στην Πάτρα (+16,3%). Παράλληλα, ο κορωνοϊός παραμένει σταθερός, με μικρή αύξηση σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 121 εισαγωγές λόγω Covid-19.

Την τελευταία εβδομάδα του 2025, οι εισαγωγές για γρίπη ή επιπλοκές της διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 497 έναντι 235 πριν από τα Χριστούγεννα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι.

Η σημασία του εμβολιασμού

«Παρά την αυξημένη μεταδοτικότητα, τα σοβαρά περιστατικά γρίπης παραμένουν μειωμένα, πιθανόν λόγω της αυξημένης εμβολιαστικής κάλυψης», επισημαίνει ο κ. Παρασκευής. Φέτος έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, έναντι 1,8 εκατομμυρίου πέρυσι.

Ο καθηγητής υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες έναντι της γρίπης, του RSV και του κορωνοϊού, καθώς μειώνει τη βαρύτητα της νόσου και τον κίνδυνο επιπλοκών. «Ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμος ακόμη και τώρα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση με την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να αποτρέψει τη νοσηλεία.

Νοσηλείες και επιπλοκές

Σύμφωνα με στοιχεία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», σημαντικό ποσοστό των σοβαρών νοσηλειών σχετίζεται με ιογενείς λοιμώξεις. Όπως δείχνουν τα δεδομένα που συνέλεξε η καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Παρασκευή Κατσαούνου, από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025 περισσότεροι από 4.500 ασθενείς νοσηλεύθηκαν με λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ανήλθε στο 15,8% για τους ασθενείς με RSV και στο 12,5% για όσους νοσηλεύθηκαν με γρίπη. Οι περισσότεροι ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, όπως καπνιστές ή ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).