Το ντοκιμαντέρ του Αλεξ Γκίμπνεϊ «Μαχαίρι: Η απόπειρα δολοφονίας του Σαλμάν Ρούσντι» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Σαλμάν Ρούσντι για την απόπειρα δολοφονίας του το 2022, όταν ο συγγραφέας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Περιλαμβάνει αδημοσίευτο υλικό από την περίοδο της ανάρρωσής του, πλάνα που κινηματογράφησε η σύζυγός του (μόλις έντεκα μήνες παντρεμένοι τότε), Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς και συνεντεύξεις με αποσπάσματα από το έργο του, ανάμεσα στα οποία και τον φετφά που είχε εκδοθεί εναντίον του το 1989.

Ο Ιλον Μασκ

Μιλώντας για τον Αλεξ Γκίμπνεϊ, ακόμη περιμένουμε εναγωνίως το ντοκιμαντέρ του «Ο Ιλον Μασκ του Αλεξ Γκίμπνεϊ», ένα ολοκληρωμένο και ανεπιτήδευτο πορτρέτο του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla και της SpaceX (μεταξύ άλλων). Το ντοκιμαντέρ που βρίσκεται σε παραγωγή εδώ και χρόνια, υπόσχεται μαρτυρίες πρώην συνεργατών του, αν και ο ίδιος ο Μασκ δεν συμμετέχει. Τον περασμένο Αύγουστο η εταιρεία διανομής Bleecker Street απέκτησε τα δικαιώματα της κινηματογραφικής του προβολής στις ΗΠΑ, αλλά η ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Το σκυρόδεμα

Από τον Τζον Ουίλσον, γνωστό για την παρατηρητική τηλεοπτική ματιά του, έρχεται το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία του σκυροδέματος». Το ιδιοσυγκρασιακό ύφος του σκωπτικού ντοκιμαντερίστα, το υπόγειο παρατηρητικό του χιούμορ και η ιδιοφυής ματιά του υπόσχονται να βρουν «μαγεία» στα πιο καθημερινά πράγματα – από σκαλωσιές μέχρι την αποκομιδή απορριμμάτων – δημιουργώντας μία ταινία που θα αποτελέσει το ντεμπούτο του στον κόσμο των ταινιών μεγάλου μήκους.

Ο μάγος του Οζ

Μετά την τεράστια επιτυχία της πρόσφατης κινηματογραφικής μεταφοράς σε δύο μέρη του μιούζικαλ «Ο μάγος του Οζ», ένα νέο ντοκιμαντέρ θα ρίξει φως στα παρασκήνια της δημιουργίας της κλασικής ταινίας του 1939, η οποία «δοκίμασε τα όρια των δημιουργών του», ανάμεσά τους του σκηνοθέτη Βίκτορ Φλέμινγκ και της πρωταγωνίστριας Τζούντι Γκάρλαντ. Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό με πρόσφατες αναπαραστάσεις, το «Οζ» υπόσχεται μια ουσιαστική ματιά στις προσπάθειες και τις δυσκολίες του καστ και των δημιουργών.

Κάμερον και Αϊλις

Διεκδικώντας επάξια τον τίτλο του «πιο απρόσμενου ντουέτου», ο Τζέιμς Κάμερον, μάστορας του κινηματογραφικού έπους, συναντά το είδωλο της Gen Z, Μπίλι Αϊλις. Γιατί ο διάσημος σκηνοθέτης άφησε για λίγο τον αργόσυρτο κόσμο του Avatar για να κινηματογραφήσει την ποπ σταρ στο ντοκιμαντέρ «Μπίλι Αϊλις: Hit Me Hard and Soft – Η περιοδεία»; Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στην ευκαιρία χρήσης προηγμένης τεχνολογίας: «Κανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία συναυλίας σε αυτή την κλίμακα… χρησιμοποιούμε τεχνολογία που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί», λέει ο Κάμερον στο τρέιλερ της τρισδιάστατης κινηματογραφικής εμπειρίας, που διαφημίζεται ως «μια καινοτόμος νέα εμπειρία συναυλίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ντάνιελ Ρόχερ, σκηνοθέτης του βραβευμένου με Οσκαρ «Ναβάνλι» για τον αείμνηστο ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, τοποθετεί τον εαυτό του στο επίκεντρο της επόμενης ταινίας του, εισερχόμενος στο τεράστιο κινηματογραφικό ναρκοπέδιο που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Σε συν-σκηνοθεσία του Τσάρλι Τάιρελ η ταινία «Το ντοκιμαντέρ για την τεχνητή νοημοσύνη» (υπότιτλος: «’Η πώς έγινα ένας αποκαλυπτο-αισιόδοξος») επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα, ενώ ο δημιουργός του ετοιμάζεται να γίνει πατέρας.

Μια βραδιά στο Χάρλεμ

Ενα βράδυ του 1972, ο κινηματογραφιστής Γουίλιαμ Γκριβς διοργάνωσε ένα δείπνο στο αρχοντικό του Ντιουκ Ελινγκτον στη Νέα Υόρκη. Οι καλεσμένοι ήταν ποιητές, ηθοποιοί, εκπαιδευτικοί και κριτικοί, των οποίων το έργο διαμόρφωσε την εποχή της τζαζ. Ο Γκριβς κατέγραψε πάνω από τρεις ώρες συζήτησης μεταξύ παλιών φίλων, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν συναντηθεί για πενήντα χρόνια. Το υλικό αποκαταστάθηκε πρόσφατα από τον γιο του Γκριβς, Ντέιβιντ, που εκείνη την ημέρα ήταν ο χειριστής της κάμερας, και το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ «Κάποτε στο Χάρλεμ».

Τενίστρια-σύμβολο

Λίγες αθλήτριες έχουν υπάρξει τόσο επιδραστικές όσο η Μπίλι Τζιν Κινγκ. Το «Δώσε μου την μπάλα!», αποδίδει στη θρυλική τενίστρια και queer σύμβολο την αναγνώριση που της αξίζει, μέσα από αρχειακό υλικό και αποκλειστικές συνεντεύξεις. H σκηνοθεσία είναι των Λιζ Γκάρμπους και Ελίζαμπεθ Γουλφ.

Γιατροί στη Γάζα

Σε συνέχεια μιας σειράς ντοκιμαντέρ που έχουν καταγράψει τη ζωή στη Γάζα, αυτό το έργο ακολουθεί τρεις αμερικανούς γιατρούς – Παλαιστίνιο, Εβραίο και Ζωροάστρη – που πηγαίνουν στη Γάζα για να παράσχουν βοήθεια. Το ντοκιμαντέρ «Αμερικανός γιατρός» επιχειρεί να φωτίσει τον ρόλο των ΗΠΑ στην καταστροφή αλλά και να δείξει πώς η ανθρωπιά μπορεί να λειτουργήσει ως κοινό σημείο επαφής.