Σύντομα θα είναι στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην κοπή της πίτας της κεντρικής τράπεζας για το 2026. Το ΚΜΠ θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές των πολιτών προς τους βασικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς: τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης οφειλών (servicers).

Στόχος είναι η συγκέντρωση των οφειλών, με στόχο να διαχωρίζεται ο «καλοπληρωτής» από τον «κακοπληρωτή» και να μπορέσει να ξαναγίνει «bankable» (να μπορεί να λάβει τραπεζικό δανεισμό) μέρος του καταναλωτικού κοινού που παραμένει αποκλεισμένο από τις τράπεζες. Ολα τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση του πιστοποιητικού τους από το ΚΜΠ. Η δημιουργία του ΚΜΠ έχει εκτιμώμενο κόστος 1,4 εκατ. ευρώ και πραγματοποιείται με πόρους του ΤΑΑ.

Στην ομιλία του προς τους εργαζομένους της ΤτΕ, ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε μια καθοριστική για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα δεκαετία. «Η Τράπεζα της Ελλάδος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από τη βαθιά οικονομική κρίση, τη διασφάλιση της σταθερότητας και την παραμονή της στη ζώνη του ευρώ, καθώς και την επιστροφή της στην ανάπτυξη» σημείωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού τομέα κατά τη διάρκεια της θητείας του, που ξεκίνησε το 2014. «Η κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται τώρα σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν και ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ».

Ανέδειξε, παράλληλα, τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και τη δημιουργία νέων και υγιών τραπεζικών πόλων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τη σταθερότητα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η ΤτΕ συνέβαλε στην «ομαλή προσγείωση» του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, με επιχειρήματα και παρεμβάσεις με στόχο μια «αξιόπιστη και συγχρόνως ευέλικτη και ρεαλιστική» νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.